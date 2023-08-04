ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة عقب مباراته الأولى مع النصر

أدى النجم السنغالي ساديو ماني مناسك العمرة مع زملاء له في النصر السعودي، عقب مباراته الأولى التي يشارك فيها مع الفريق والتي تعادل فيها مع الزمالك المصري أمس الخميس، وصعد إلى الدور الثاني من بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وأظهرت المقاطع التي وثقها لاعبو النصر عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل ساديو ماني وسيكو فوفانا خلال وجودهم في الحرم المكي مع باقي لاعبي الفريق.

وتمكن النصر من إشراك ماني في البطولة العربية رغم انضمامه بعد انطلاقها، إذ إنه أدرج اسم النجم السنغالي ضمن قائمته المشاركة في البطولة كإجراء استباقي للتوقيع معه في أي وقت خلال البطولة، حسب تقارير سعودية، وهو ما تم لاحقا.

وانضم ماني للنصر -الثلاثاء الماضي- بعد يوم واحد من إعلانه الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" إنه حزين للرحيل عن بايرن، مضيفا "كنت أتمنى نهاية مختلفة".

وانضم ماني إلى النادي البافاري الصيف الماضي، لكنه عانى من موسم أول صعب بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما دخل في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.