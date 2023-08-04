قتل لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو) المحترف بنادي ديبورتيفو ريو كانا المشارك بالدوري الكوستاريكي، بعدما تعرض لهجوم من تمساح خلال السباحة في نهر بسانتا كروز (شمال غربي كوستاريكا).

وقالت الشرطة -في بيان- "للأسف أغرقه التمساح (في نهر كاناس) ولا يُعرف إذا كان مات غرقا أم بسبب عض التمساح".

وقال رقيب الشرطة المحلية مارسيلينو هيرنانديز لوكالة الأنباء الفرنسية "أخبرنا جيران أورتيز أنه كان يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر في نهر كاناس".

وأفاد الصليب الأحمر المحلي بأن "التمساح جرّ جثة اللاعب في عرض النهر".

🔴 Kosta Rika'da , 29 yaşındaki futbolcu Jesús Alberto López serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısına uğradı.😮 pic.twitter.com/qZ84oK2T90 — 433 FENER (@433FENER__) August 3, 2023

واضطرت الشرطة لقتل التمساح بالأسلحة النارية لاستعادة جثة اللاعب (29 عاما).

ونعى نادي ديبورتيفو ريو لاعبه ببيان قال فيه "بألم عميق نعلن وفاة لاعبنا خيسوس لوبيز أورتيز رحمه الله. ارقد بسلام تشوتشو، ننضم إلى آلام أسرته بأكملها. اليوم صعب للغاية على الجميع وسوف نتذكرك في العديد من جوانب حياتك الرياضية كمدرب ولاعب كرة قدم وأيضًا كأب لأسرة. ستعيش دائمًا في قلوبنا".