بوزوق لاعب الرجاء بديلا لميسي في صورة الشطرنج الأيقونية أمام رونالدو

نشر نادي الرجاء المغربي صورة لإثارة حماس جماهيره قبل مواجهة النصر السعودي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، إذ وضع فيها نجمه الجزائري يسري بوزوق بديلا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ في محاكاة لصورة الشطرنج الأيقونية أمام كريستيانو رونالدو.

وقبل انطلاق كأس العالم في قطر 2022، انتشرت صورة دعائية لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في عالم الأزياء ظهر فيها النجم البرتغالي رونالدو وغريمه ميسي في مباراة شطرنج قبل مشاركتهما الأخيرة بالبطولة التي لم يسبق لهما الفوز بها قبل النسخة الماضية.

ومثل هذه الحملة، نشر الرجاء صورة لمباراة شطرنج تجمع بين رونالدو قائد النصر وصيف بطل السعودية، وبوزوق قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في دور الثمانية غدا السبت.

وفي حين أن البرتغال ودعت كأس العالم -التي فازت بها الأرجنتين- من دور الثمانية على يد المغرب، فإن رونالدو يأمل تخطي عقبة الفريق المغربي في الدور نفسه من البطولة العربية، ليقطع خطوة نحو التتويج بأول ألقابه مع "العالمي".

وسجل بوزوق هدفا في فوز الرجاء 2-1 على شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات، بينما هز رونالدو شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.