هالاند ينام بشريط لاصق على فمه

كشف اللاعب الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أنه ينام وفمه مغلق، كجزء من نظام ليلي مكثّف يهدف إلى الحفاظ على مستواه الرائع مع فريقه الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

ويتبع هالاند نظاما غير معتاد في المساء، يتضمن إغلاق فمه وارتداء نظارات زرقاء حاجبة للضوء لمدة 3 ساعات قبل الذهاب إلى النوم.

وتحدث الشاب البالغ من العمر 23 عاما عن عاداته الليلية في مقابلة مع مستخدم "يوتيوب" لوغان بول في بودكاست خاص به، وقال "أعتقد أن النوم هو أهم شيء في العالم، وأن النوم الجيد، وأشياء بسيطة مثل النظارات الزرقاء، وحجب جميع الإشارات في غرفة النوم، أمر مهم حقا".

وتابع "يجب أن تحاول إغلاق فمك بشريط لاصق. أنا أنام به. إن القيام بالكثير من الأشياء ليس جيدا، لكن القيام بأشياء صغيرة كل يوم لفترة أطول يؤتي ثماره حقا".

وقال هالاند إن سبب ربط فمه هو زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر على النوم.

وسجل هالاند 52 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، مما ساعد ناديه على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والكأس المحلية. كما حقق رقما قياسيا لموسم واحد بتسجيله 36 هدفا في البريميرليغ الموسم الماضي.

وكشف هالاند في وقت سابق عن نظامه الغذائي الخاص الذي يعتمد على تناول قلب البقرة وكبدها، بالإضافة إلى مشروب مصنوع من الحليب واللفت والسبانخ.