متفوقا على ميسي ودي بروين.. هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفا في جميع المسابقات، منها 39 في الدوري الإنجليزي، ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية.

وتفوّق ابن الـ 23 عاما على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا الى إنتر ميامي الأميركي والمتوج مع بلاده بلقب كأس العالم.

من جانب آخر، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد تتويجها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها على جائزة أفضل لاعبة.

وفاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية مستفيدا من تألق هالاند ودي بروين.

🥇 PEP GUARDIOLA is the 2022/23 UEFA Men's Coach of the Year!

And what a year! Champions League, Premier League and FA Cup winners. Congratulations, Pep, and get well soon!#UEFAawards pic.twitter.com/b5xkgblAEs

— UEFA (@UEFA) August 31, 2023