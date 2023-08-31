لوكاكو ينضم إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد

انتقل مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم روميلو لوكاكو من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد وفق ما أعلن الناديان اليوم الخميس.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت 8 ملايين يورو (8.70 ملايين دولار) وتشمل الحوافز.

وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

كل الطرق تؤدي إلى روما 🟡🔴 ذئب شرس جديد ينضم لذئاب العاصمة 🐺🇧🇪pic.twitter.com/FJjHyGFPFf#روما — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 31, 2023

وقال لوكاكو "الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد".

وأضاف "نِلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب".

لوكاكو رومانيستا! 🐺👊 مرحبًا بك في عائلة الجيالوروسي يا روميلو 💛❤️pic.twitter.com/JsMvRIQFau#روما — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 31, 2023

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسيستضيف ميلان غدا الجمعة.

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match… 🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN — EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023

جماهير يوفنتوس رفضت لوكاكو

وكان يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع لوكاكو، لكنه تراجع بعد احتجاجات من مشجعيه.

واقتحمت جماهير "السيدة العجوز" ملعب أليانز ستاديوم، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق الأول ليوفنتوس وفريق الشباب الشهر الجاري، من أجل توجيه رسالة حاسمة إلى إدارة النادي.

وفي أثناء سير المباراة ردّد مشجعو الفريق على المدرجات عبارة "لا نريد لوكاكو"، ثم كرروا هذه الهتافات عقب نزولهم إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.