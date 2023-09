لوكاكو ينضم إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد

انتقل مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم روميلو لوكاكو من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد وفق ما أعلن الناديان اليوم الخميس.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت 8 ملايين يورو (8.70 ملايين دولار) وتشمل الحوافز.

وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وقال لوكاكو "الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد".

وأضاف "نِلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب".

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسيستضيف ميلان غدا الجمعة.

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match…

🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN

— EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023