كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

تُسحب قرعة نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في إمارة موناكو الفرنسية.

وتقسم الفرق الـ32 التي ضمنت تأهلها للمسابقة القارية الأم إلى 4 مستويات:

المستوى الأول: مانشستر سيتي (بطل المسابقة والبريميرليغ)، وبرشلونة (بطل إسبانيا)، ونابولي (بطل إيطاليا)، وبايرن ميونخ (بطل ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (بطل فرنسا)، وبنفيكا (بطل البرتغال)، وفينورد (بطل هولندا)، وإشبيلية الإسباني (بطل الدوري الأوروبي).

مانشستر سيتي (بطل المسابقة والبريميرليغ)، وبرشلونة (بطل إسبانيا)، ونابولي (بطل إيطاليا)، وبايرن ميونخ (بطل ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (بطل فرنسا)، وبنفيكا (بطل البرتغال)، وفينورد (بطل هولندا)، وإشبيلية الإسباني (بطل الدوري الأوروبي). المستوى الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان، وإنتر ميلان الإيطالي، ودورتموند ولايبزبغ الألمانيان، وبورتو البرتغالي.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان، وإنتر ميلان الإيطالي، ودورتموند ولايبزبغ الألمانيان، وبورتو البرتغالي. المستوى الثالث: شاختار الأوكراني، وسالزبورغ النمساوي، وميلان ولاتسيو الإيطاليان، وبراغا البرتغالي، والنجم الأحمر الصربي، وآيندهوفن الهولندي وكوبنهاغن الدانماركي.

شاختار الأوكراني، وسالزبورغ النمساوي، وميلان ولاتسيو الإيطاليان، وبراغا البرتغالي، والنجم الأحمر الصربي، وآيندهوفن الهولندي وكوبنهاغن الدانماركي. المستوى الرابع: ريال سوسيداد الإسباني، وغلطة سراي التركي، وسلتيك الأسكتلندي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، ولانس الفرنسي، ويونغ بويز السويسري وأنتويرب البلجيكي.

وتسفر القرعة عن 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق تسحب من المستويات الأربعة.

ولا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد نفسه في دور المجموعات، لأنهما لن يكونا في المجموعة نفسها.

وتلعب مباريات دور المجموعات بين 19 سبتمبر/أيلول إلى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

أما المباراة النهائية، فيستضيفها ملعب "ويمبلي" الشهير بلندن في الأول من يونيو/حزيران 2024.