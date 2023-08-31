قرعة دوري أبطال أوروبا تضع سان جيرمان ودورتموند في "مجموعة الموت"

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عن مجموعة نارية جمعت أندية باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل، بينما أوقعت مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهات سهلة نسبيا برفقة لايبزيغ الألماني والنجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري.

وسُحبت القرعة في إمارة موناكو -اليوم الخميس- وأسفرت عن مجموعات متوازنة باستثناء السادسة التي جمعت بطل فرنسا إلى جانب ممثلين عن ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

في ما يلي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاغن الدانماركي، وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، لنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي، يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السادسة: سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي.

وجنبت القرعة الفرق، التي تنتمي لاتحاد وطني واحد، الوقوع معا في نفس المجموعة.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، وتليها الجولات الخمس التالية على الترتيب في الثالث والرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الـ 16 أيام 13 و14 و20 و21 فبراير/شباط 2024، وجولة الإياب يومي الخامس والسادس و12 و13 مارس/آذار 2024، وجولة الذهاب لدور الثمانية يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان ثم الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي يومي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، بينما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران 2024 على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية.