بالفيديو.. ناشفيل يعطل ماكينة أهداف ميسي في تعادل مع إنتر ميامي

لأول مرة لم يتمكن ليونيل ميسي من هز الشباك على أرض إنتر ميامي، الذي خرج متعادلا أمام ناشفيل بدون أهداف في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم الليلة الماضية.

وأحرز ميسي 11 هدفا في أول 9 مباريات مع ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2-0 على "نيويورك رد بولز" مطلع الأسبوع.

وتغلب إنتر ميامي بركلات الترجيح على ناشفيل في نهائي كأس الدوري الأميركي-المكسيكي عقب التعادل 1-1 في وقت سابق هذا الشهر، لكن ناشفيل ذهب إلى فلوريدا بدفاع أقوى.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق 10 نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل 10 مباريات بالدور التمهيدي.

We go again this weekend 😤

Check out tonight’s highlights and catch us back in action on #MLSSeasonPass on @AppleTV on Sunday. pic.twitter.com/hHIFDKB4gp

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2023