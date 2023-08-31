الركراكي ينتظر قرار الأمين جمال للانضمام للمغرب ويستبعد زياش

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لكرة القدم إنه "تحدث كثيرا" مع جناح برشلونة الصاعد الأمين جمال لإقناعه بتمثيل "أسود الأطلس"، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا غدا الجمعة.

وولد جمال (16 عاما) في إسبانيا لأب مغربي، وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرا بارزا بالفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم.

ودفع تألقه في سن مبكرة المغرب وإسبانيا للتنافس على جذبه في الفترة الدولية المقبلة.

وغاب جمال عن تشكيلة الركراكي التي أعلنها اليوم الخميس لمواجهة ليبيريا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وبوركينا فاسو وديا الشهر المقبل.

وقال الركراكي، الذي قاد المغرب لإنجاز تاريخي بالوصول للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي، في مؤتمر صحفي إنه تواصل مع جمال وعرض عليه الانضمام لأسود الأطلس مستقبلا.

وأوضح الركراكي أن مستكشفي المواهب بالاتحاد المغربي رصدوا تطور جمال منذ كان في سن العاشرة. وأضاف "جمال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن ويجب احترام أي قرار يتخذه".

وتابع "تحدثت معه كثيرا ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث".

استبعاد زياش

وشهدت قائمة الركراكي غياب الجناح حكيم زياش المنتقل مؤخرا إلى غلطة سراي التركي، في حين ضم عناصر من منتخب تحت 23 عاما الفائز ببطولة أفريقيا.

وخرج الجناح زياش، الذي تألق في نهائيات قطر، من التشكيلة للتركيز في خطوته الجديدة مع غلطة سراي التركي بعد إعارته من تشلسي الإنجليزي.

وأشار الركراكي إلى أن زياش لم يخض فترة إعداد للموسم للانشغال بمستقبله، في حين استبعد آخرين للإصابة مثل سفيان بوفال جناح الريان القطري.

وانضم أمين عدلي مهاجم باير ليفركوزن الألماني للمرة الأولى بجانب عناصر من منتخب تحت 23 عاما الفائز ببطولة أفريقيا وأبرزهم إسماعيل الصيباري الذي قاد أيندهوفن الهولندي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، وأمير ريتشاردسون.

وعاد المدافع يونس عبد الحميد وأمين حارث لاعب أولمبيك مرسيليا للقائمة، حيث يلعب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير في التاسع من سبتمبر/أيلول، بعد التأهل بالفعل لنهائيات كأس الأمم في ساحل العاج مطلع 2024، ثم يواجه بوركينا فاسو وديا في لانس بفرنسا.

وجاءت تشكيلة منتخب المغرب على النحو التالي:

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، يوسف مطيع (الوداد)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).

مدافعون: رومان سايس (السد القطري)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، جواد الياميق (الوحدة السعودي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، يونس عبد الحميد وأمير ريتشاردسون (ستاد رانس الفرنسي)، وعبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد).

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، بنجمان بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي)، سليم أملاح (بلنسية الإسباني)، عز الدين أوناحي وأمين حارث (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (جنك البلجيكي)، إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي)، إبراهيم صلاح (رين الفرنسي).

مهاجمون: يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي)، أنس زروري (بيرنلي الإنجليزي)، وليد شديرة (فروزينوني الإيطالي)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني).