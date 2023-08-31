الأفضل في العالم بين أقرانه.. أرقام مذهلة للبرازيلي روكي مهاجم برشلونة الجديد

على أحر من الجمر، تنتظر جماهير برشلونة الإسباني انضمام المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، الذي تعاقد معه النادي الكتالوني من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، على أن يلتحق بالفريق رسميا في يناير/كانون الثاني 2024.

ولا يكاد يمر أسبوع واحد من دون أن يترك روكي بصمة مع فريقه الحالي، الأمر الذي يزيد من حماسة جماهير البرسا لرؤيته مرتديا قميص الفريق الكتالوني في النصف الثاني من الموسم الحالي 2023-2024.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن روكي (18 عاما) لديه إحصاءات وأرقام أفضل من جميع اللاعبين في العالم ممن هم دون 20 عاما، وذلك بعد هدفه الذي أنقذ به فريقه من الخسارة من فلومينينسي في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري البرازيلي.

وتعامل فيتور روكي مع كرة عرضية أرسلها زميله توماس كويلو إلى داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة، حيث حولها برأسه صاروخية إلى أعلى الزاوية اليمنى لحارس فلومينينسي بيدرو يانغيل.

ورفع روكي رصيده إلى 19 هدفا بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة قدمها في 40 مباراة مع أتلتيكو بارانينسي في جميع البطولات منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري، إذ ظهر في 32 منها ضمن التشكيلة الأساسية.

ونجح روكي في ترجمة نحو 63% من الفرص التي أُتيحت له إلى أهداف، كما يسجل هدفا من كل 3.3 تسديدات نحو المرمى.

وبالنظر إلى هذه البيانات، فإن روكي يتفوق على عدد كبير من لاعبي كرة القدم المنتظر مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في هذه الأثناء، تؤكد صحيفة ماركا أن برشلونة يفضّل عدم إشراك اللاعب الشاب في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس والمقرر إجراؤها في فنزويلا.

ومن المنتظر أن يسافر فيتور روكي مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما إلى المغرب سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت طُرحت فيه عديد من علامات الاستفهام بشأن عدم استدعائه من قبل المدرب المؤقت فيرناندو دينيز لصفوف المنتخب الأول الذي يستعد لبدء تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب البرازيل أمام بيرو وبوليفيا يومي 9 و13 سبتمبر/أيلول 2023 في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وارتدى فيتور روكي قميص منتخب الكبار لأول مرة يوم 25 مارس/آذار 2023 في مباراة خسرها راقصو السامبا أمام المغرب بنتيجة 1-2، وحينها كان عمره 18 عاما و25 يوما، ليصبح ثاني أصغر لاعب يمثل البرازيل بعد الظاهرة رونالدو نازاريو، وفق ماركا.

El rey de los tigres llega a Barcelona 🐅 pic.twitter.com/k0gHoQMfmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2023

وأعلن برشلونة يوم 12 يوليو/تموز الماضي تعاقده مع روكي على أن ينضم لصفوف الفريق الكتالوني رسميا في يناير/كانون الثاني المقبل.