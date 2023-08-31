ليفاندوفسكي ينتقد تشافي بسبب أسلوب برشلونة

لم يخف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم برشلونة) امتعاضه من الطريقة التي يلعب بها فريقه الفترة الماضية، والتي يرى أنها امتداد لما حدث مع "البلوغرانا" في الجولات الأخيرة للموسم الماضي.

وأنهى ليفاندوفسكي الموسم الماضي هدافا للدوري برصيد 23 هدفا، ولكنه يعاني مع بداية الموسم الحالي من شح في التسجيل، إذ لم يزر الشباك إلا مرة واحدة في أول 3 جولات من الدوري، بسبب قلة الدعم الهجومي، وهو ما دفعه للخروج عن صمته وتوجيه انتقاد مبطّن لبعض تكتيكات مدربه تشافي هيرنانديز وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال "نحن برشلونة والمتوقع منا ليس أن نفوز فقط، بل أن نلعب كرة قدم هجومية جيدة، لكن في الآونة الأخيرة لم يكن الأمر كما ينبغي، فقد كنا نكافح من أجل خلق المزيد من الفرص في المباريات".

ملخص ريمونتادا برشلونة أمام فياريال في مباراة تألق الموهبة لمين جمال 📺#VillarrealBarça 3-4 pic.twitter.com/Lhe4okTOZ5 — LALIGA (@LaLigaArab) August 27, 2023

وأضاف "عندما يوجد لاعبان مثل فيران توريس أو أنسو فاتي، وهما مهاجمان يتقدمان للأمام، فهذا يعني أننا سنخلق المزيد من الفرص، لكن في بعض الأحيان لا نلعب بالعدد الكافي من المهاجمين، كما أنني لا أحظى بالدعم المطلوب لذا اضطر للبحث عن الحل الأفضل للفريق".

وتطرّق المهاجم البولندي (35 عاما) للحديث عن قلة مساهماته في تشكيل الفرص الخطيرة بالمباريات الأولى لفريقه هذا الموسم، وقال "أعتقد أنه ومن خلال خبرتي فإنني أبحث عن الحل الأفضل ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضا للفريق، فأنا أدرك أن وجود المهاجم بين اثنين من قلوب الدفاع يسهّل الأمر على المدافعين".

وتابع "في العديد من المباريات لم تسنح لي فرص كثيرة للتسجيل وبالتحديد في آخر مباراتين (قادش وفياريال) لم أتلق الكثير من الكرات، لذلك كان عليّ في بعض الأحيان أن أصنع الفرص التي أتيحت لي بنفسي".

ولم يُنكر ليفاندوفسكي أنه بحاجة إلى استعادة حسه التهديفي بأسرع وقت، وقال "يجب أن أعود إلى المسار الصحيح، أنا واثق من أن الأمور سوف تتحسن مع توالي المباريات فالموسم طويل جدا وما زال في بدايته ولدينا الكثير من المباريات وأعتقد أن الشيء المهم ليس كيف تبدأ ولكن كيف تنتهي".

وينزل برشلونة ضيفا ثقيلا على ملعب "أل سادار" الأحد المقبل لمواجهة أوساسونا في ختام مباريات الجولة الرابعة من "الليغا" وبعدها ستتوقف المسابقة أسبوعين بسبب أسبوع "الفيفا" لمباريات المنتخبات.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وجيرونا، كما يتأخر بنقطتين عن غريمه المتصدر ريال مدريد.