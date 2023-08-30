3 يقودون فرقا سعودية.. أعلى 10 مدربين أجرا في كرة القدم

حقق الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الجديد، قفزة كبيرة في الراتب السنوي، ليصبح أعلى المدربين أجرا، متفوقا على الإسباني بيب غوارديولا، والألماني يورغن كلوب.

واستقال مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي منتصف أغسطس/آب الحالي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات الكبيرة، والإخفاقات المدوية.

وقاد مانشيني المنتخب الإيطالي في الفترة من مايو/أيار 2018 إلى أغسطس/آب 2023، وفاز معه بكأس أوروبا صيف 2021، كما حقق سلسلة قياسية من 37 مباراة دون هزيمة بين سبتمبر/أيلول 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

لكن المنتخب الإيطالي أخفق -أيضا- في التأهل لكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية على التوالي، ولم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنجلترا 1-2.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

وبعد تعاقده مع المنتخب السعودي هذا الأسبوع، قفز مانشيني لصدارة أجور المدربين، التي نستعرض أبرز 10 منها: