لديه عروض سعودية وأميركية.. راموس يفضّل الانتقال إلى غلطة سراي التركي

يقترب قائد ريال السابق سيرخيو راموس، الذي أمضى الموسمين الأخيرين مع سان جيرمان الفرنسي، من بدء تجربة أوروبية جديدة، وهذه المرة مع نادي غلطة سراي التركي.

ورحل راموس عن سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء عقده ورحيله عن الفريق الباريسي، ويبرز اسمه حاليا كأحد أهم اللاعبين المتاحين مجانا قبل انتهاء فترة الانتقالات.

وذكرت "ماركا" أن غلطة سراي يعد حاليا الوجهة الأقرب لراموس الذي يملك عروضا من السعودية والولايات المتحدة، لكنه يفضل البقاء في كرة القدم الأوروبية، والمشاركة بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن تأهل غلطة سراي إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، بعد اجتياز الدور الفاصل، زاد من احتمالات انتقال راموس إليه.

وقالت أيضا إن راموس (37 عاما) يفضّل الدفاع عن ألوان فريق متأهل لدوري الأبطال ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة ولديه الكثير من الشغف والرغبة والحماس، مع الحصول على راتب جيد، وكلها أمور متوفرة في غلطة سراي حامل لقب الدوري التركي.

لكن "ماركا" شددت على أن نجم الريال السابق لم يحسم قراره بعد، خصوصا أن العروض السعودية والأميركية ما زالت على الطاولة، وقد ينتظر فترة طويلة نسبيا قبل الاختيار، خصوصا أن فترة الانتقالات بتركيا تنتهي في 15 سبتمبر/أيلول والسعودية بعدها بـ 5 أيام، بينما تنتهي في أوروبا يوم الجمعة المقبل.

وخلال الموسمين اللذين دافع فيهما عن ألوان باريس سان جيرمان، توج راموس بلقب الدوري مرتين ومثلهما في السوبر المحلي، وخاض معه 58 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

في المقابل، خاض مع ريال 671 مباراة الفترة بين عامي 2005 و2021، وسجل 101 هدف وقدم 40 تمريرة حاسمة، وخرج بحصيلة كبيرة من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 5 مرات.