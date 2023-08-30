كان يعمل خبازا.. وفاة العراقي علي جميل بطل العالم للكيك بوكسينغ متأثرا بحروق بليغة

أعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ وفاة بطل العالم الملاكم العراقي علي جميل متأثرا بحروق بليغة على إثر إصابته بانفجار أسطوانة غاز في المخبز الذي كان يعمل فيه قبل نحو 10 أيام.

ونُقل جميل إلى المستشفى بعد انفجار الفرن الذي يعمل فيه بمدينة كربلاء في 18 أغسطس/آب الجاري وظل فيها حتى وفاته أمس الثلاثاء.

ونعت اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة اليوم اللاعب الدولي والفائز بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكيك بوكسينغ علي جميل مؤخرا، في حين فجر نبأ وفاته غضبا عبر المنصات بسبب ما وصفه الناشطون بـ"إهمال الدولة لأبطالها".

وانتقد رواد مواقع التواصل عدم توفير الدولة للأبطال الذين يرفعون اسم العراق في المحافل الدولية وظائف تليق بإنجازاتهم أو رواتب شهرية مجدية تمنعهم من العمل بأماكن لا تتناسب مع طبيعة وظائفهم.

وقال الصحفي الرياضي عبد الله الشيباوي في منشور عبر حسابه بفيسبوك، "للأسف يا صديقي كنت في بلد المحسوبيات وليس النجاح وفي بلد الطشة ليس الإنجاز، للأسف يا صديقي كنت في بلد لا يحترم أبطاله ولا من يحقق الإنجاز لبلده".

وفاة بطل العراق الحاصل على ذهبية العالم للكيك بوكسينج متاثراً بالحروق جراء انفجار المخبز الذي كان يعمل به في محافظة كربلاء…

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دولة العتاكَة لو تقدر الرياضة والرياضيين مكان نهاية هالبطل بهالشكل pic.twitter.com/P1KWNu0d5D — J.S.H (@jafaralaaraji82) August 29, 2023

وعلق أحد الناشرين، "الله يرحمه برحمته الواسعة.. بطل العالم يشتغل بالأفران والله بلد مهزلة، ما تصير له جارة".

ويعد الراحل علي جميل بطل العرب وآسيا في رياضة الكيك بوكسينغ، ومثّل العراق في أكثر من بطولة دولية، إذ استطاع إحراز المراكز الأولى في مرات عدة آخرها في بطولة الأردن الدولية المفتوحة والتي شارك فيها نحو 700 لاعب من 14 دولة وحصل على 3 أوسمة ذهبية في 3 فعاليات مختلفة.

وفاة اللاعب الدولي"علي جميل" الحاصل على ذهبية العالم للكيك بوكسينج موخراً متاثراً بالحروق من جراء انفجار المخبز الذي كان يعمل به. حولوا بلد العلم والثقافة الى مقبرة الموهوبين !!

رحمك الله حبيّب علاي

ولا رحم السياسيين . pic.twitter.com/0Mlin4HwO3 — ABU ADAM (@abu_adam99) August 29, 2023