عشرات الملايين تتهاطل على إنتر ميامي بسببه.. ميسي يجبر الدوري الأميركي على تغيير قوانينه

يدرس مسؤولو الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم اتخاذ قرار غير مسبوق يتعلق بالمباريات التي تقام خلال فترات التوقف الدولي، التي تخوض فيها المنتخبات مواجهات رسمية وودية دولية.

وجرت العادة في الولايات المتحدة أن تستمر المباريات خلال الفترة الدولية، التي تُعرف بـ"أيام الفيفا"، لكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير قريبا، خاصة بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي يوليو/تموز الماضي.

وأكدت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن مسؤولي "إم إل إس" يفكرون في إيقاف المسابقة، حتى لا تخسر الأندية لاعبيها الدوليين على غرار ما يحدث مع إنتر ميامي، وفي حال إقرار هذه الخطوة فستنفذ بدءا من الموسم الجديد.

For his first regular season goal for the club 🎉 Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

ومن المقرر أن ينضم ميسي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين -الذي سيبدأ الشهر المقبل حملة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026- عقب نهاية مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأميركي، بعدها سيتعين على النادي السماح لميسي الالتحاق بـ"راقصي التانغو".

ويفقد إنتر ميامي، الذي لم يخسر أي مباراة منذ وصول ميسي إليه، خدمات نجمه الأرجنتيني في 3 مباريات أمام لوس أنجلوس، وكانساس سيتي ويزردز، وأتالانتا يونايتد أيام 4 و10 و17 سبتمبر/أيلول المقبل على الترتيب.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور وبوليفيا يومي الجمعة والثلاثاء 8 و12 الشهر المقبل، في أول جولتين من التصفيات اللاتينية لمونديال أميركا والمكسيك وكندا.

وعلق الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي على غياب ميسي بسبب واجبه الوطني بالقول: "يجب أن نعتاد ذلك، سيغيب عنا 3 مباريات على الأقل وعلينا أن نواصل الفوز".

وأضاف: "أفهم أنهم يقومون بدراسة الأمر (إيقاف المباريات)، ومن المحتمل أن يحدث ذلك العام المقبل".

Seven games into his @InterMiamiCF career & already lifting trophies… All the moments from a magical night for Leo Messi. ✨ pic.twitter.com/nweCDjiKy8 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

ولن يكون ميسي الغائب الوحيد عن إنتر ميامي في فترة التوقف الدولي، لأن زملاءه دياندري يدلين، وكمال ميلر، وسيرخي كريفتسوف سيلتحقون بمنتخبات بلادهم، وهي الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا على التوالي، في حين قرر الإسباني جوردي ألبا الاعتزال دوليا، وفق تقارير إسبانية.

وتتيح لوائح الدوري الأميركي للمحترفين للأندية إعادة جدولة مبارياتها إلى فترة التوقف الدولي، وهو ما حدث مع إنتر ميامي، فبسبب انشغال الفريق ببطولة كأس الدوريات -التي تُوج بها- تأجلت مباراته أمام تشارلوت والتي كانت مقررة يوم 20 الشهر الجاري.

وإلى حين إقرار هذه الخطوة، يجب على إنتر ميامي إيجاد حلول للفترة التي سيُحرم فيها من خدمات ميسي على اعتبار أن الفريق يحتل المركز قبل الأخير في القسم الشرقي من بطولة الدوري.

ومنذ وصول ميسي إلى إنتر ميامي لم يخسر الفريق أي مباراة، بل حقق أول بطولة في تاريخه، وهي كأس الدوريات، كما بلغ المباراة النهائية لكأس أميركا، ولعب النجم الأرجنتيني 9 مباريات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ولا يتوقف تأثير ميسي الإيجابي على النتائج الرياضية لإنتر ميامي على أرض الملعب فقط، بل أحدث وصوله انتعاشا اقتصاديا هائلا، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ووصلت مبيعات التذاكر لإنتر ميامي إلى نحو 265 مليون دولار، وهو رقم قياسي لم يصل إليه النادي طوال تاريخه، كما انضم إلى منصة "آبل تي في" -مالكة حقوق الدوري الأميركي- أكثر من 300 ألف مشترك جديد بسبب ميسي وجمعت 29.7 مليون دولار.