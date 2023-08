عشرات الملايين تتهاطل على إنتر ميامي بسببه.. ميسي يجبر الدوري الأميركي على تغيير قوانينه

يدرس مسؤولو الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم اتخاذ قرار غير مسبوق يتعلق بالمباريات التي تقام خلال فترات التوقف الدولي، التي تخوض فيها المنتخبات مواجهات رسمية وودية دولية.

وجرت العادة في الولايات المتحدة أن تستمر المباريات خلال الفترة الدولية، التي تُعرف بـ"أيام الفيفا"، لكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير قريبا، خاصة بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي يوليو/تموز الماضي.

وأكدت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن مسؤولي "إم إل إس" يفكرون في إيقاف المسابقة، حتى لا تخسر الأندية لاعبيها الدوليين على غرار ما يحدث مع إنتر ميامي، وفي حال إقرار هذه الخطوة فستنفذ بدءا من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم ميسي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين -الذي سيبدأ الشهر المقبل حملة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026- عقب نهاية مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأميركي، بعدها سيتعين على النادي السماح لميسي الالتحاق بـ"راقصي التانغو".

ويفقد إنتر ميامي، الذي لم يخسر أي مباراة منذ وصول ميسي إليه، خدمات نجمه الأرجنتيني في 3 مباريات أمام لوس أنجلوس، وكانساس سيتي ويزردز، وأتالانتا يونايتد أيام 4 و10 و17 سبتمبر/أيلول المقبل على الترتيب.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور وبوليفيا يومي الجمعة والثلاثاء 8 و12 الشهر المقبل، في أول جولتين من التصفيات اللاتينية لمونديال أميركا والمكسيك وكندا.

وعلق الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي على غياب ميسي بسبب واجبه الوطني بالقول: "يجب أن نعتاد ذلك، سيغيب عنا 3 مباريات على الأقل وعلينا أن نواصل الفوز".

وأضاف: "أفهم أنهم يقومون بدراسة الأمر (إيقاف المباريات)، ومن المحتمل أن يحدث ذلك العام المقبل".

