شاهد- "دائما القرار ضدي".. رونالدو قائد النصر يخرج عن طوره وينفجر في وجه الحكم

لم يتمالك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -قائد النصر السعودي- أعصابه، بعد أن ألغى الحكم هدفا له خلال مباراة فريقه ضد الشباب في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الثلاثاء.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن سجل -في مرمى الشباب من ركلتي جزاء- هدفين أسهما في فوز "العالمي" برباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وكاد "الدون" أن يبصم على الثلاثية (الهاتريك) الثانية له على التوالي، لولا أن الحكم الأميركي إسماعيل الفاتح ألغى الهدف في الدقيقة الـ19 من عمر المباراة بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "فار"، وهو ما فجّر غضب النجم البرتغالي الذي بدا مستاء للغاية.

وانتشر مقطع فيديو -عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)- يظهر فيه كريستيانو رونالدو وهو يصرخ قائلا: "دائما القرار ضدي.. اللعنة".

وكان الفاتح ألغى الهدف بحجة أن النجم البرتغالي دفع مدافع الشباب فواز الصقور، الأمر الذي اختلف معه فيه عديد من خبراء التحكيم، مؤكدين خطأ قرار الحكم وشرعية الهدف.

ولم يكتف كريستيانو بذلك، إذ ظهر في مقطع فيديو آخر وهو يعترض على القرار أمام الحكم الرابع السعودي عبد الله الخربوش، كما ركل زجاجة ماء بلاستيكية بقوة.

وفوت رونالدو نفسه فرصة أخرى لتدوين هدفه الثالث عندما تنازل عن تنفيذ ركلة جزاء ثالثة -احتسبها الحكم في الدقيقة 63- لزميله عبد الرحمن غريب، الذي أهدرها بغرابة.

وبعد المباراة تناسى أفضل لاعب في العالم 5 مرات ما حدث على أرض الملعب واحتفى بالفوز الكبير الذي حققه النصر على الشباب.

ونشر كريستيانو رونالدو 4 صور له من المباراة عبر حسابه على "إكس"، وعلّق عليها بالقول: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا، سعيد جدا ونحن نحتفل بهذا الفوز مع جماهيرنا بعد أداء رائع من الفريق".

What an amazing atmosphere in our stadium!

Very happy to celebrate this win with our fans!💛💙

Fantastic performance from the Team!👏🏼💪🏼

Vamooos @AlNassrFC_EN !⚽️⚽️ pic.twitter.com/vyjNRL4tub

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 29, 2023