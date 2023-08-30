الدوري الأفريقي لكرة القدم.. الفرق المشاركة وأهم مواعيد النسخة الأولى

ستتنافس أفضل أندية لكرة القدم بالقارة الأفريقية في مسابقة جديدة مثيرة تحمل اسم "الدوري الأفريقي"، صممت لإظهار أفضل جوانب اللعبة في القارة ومنح الجماهير حول العالم فرصة الاستمتاع بالمواهب الواعدة.

والدوري الأفريقي بطولة مستحدثة ظهرت للنور بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا).

وستجمع النسخة الأولى 8 من أشهر الأندية الأفريقية وأكثرها نجاحا من المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث، المتمثلة في منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية ومنطقة الجنوب والشرق.

والأندية التي تمثل منطقة الشمال هي:

الأهلي المصري

الترجي التونسي

الوداد المغربي

ويمثل المنطقة الوسطى الغربية:

أنيمبا النيجيري

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية

كما يمثل منطقة الجنوب والشرق:

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي

سيمبا التنزاني

وستسحب قرعة البطولة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة في الثاني من سبتمبر/أيلول.

وستقام منافسات النسخة الأولى على أساس خوض مباراة داخل الديار وأخرى خارجها. وستبدأ المنافسات من دور الثمانية يليه الدور قبل النهائي والنهائي حيث ستقام المباريات ذهابا وإيابا.

وستقام هذه النسخة الأولى التاريخية من الدوري الأفريقي على مدار 4 أسابيع مع حفل افتتاح.

وستقام المباراة الأولى في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في دار السلام بتنزانيا.

وسيقام الدور قبل النهائي بين 29 أكتوبر/تشرين الأول والأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

كما ستقام مباراتا النهائي التي ستحدد المتوج بلقب النسخة الأولى يومي الخامس و11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعتبر هذه النسخة الأولى التاريخية مقدمة لمنافسات الدوري الأفريقي الموسع الذي سيجمع بين أفضل 24 ناديا لكرة القدم في القارة وسينطلق خلال الموسم الكروي 2024-2025.