الثلاثية التاريخية تعزز حظوظ غوارديولا للفوز بجائزة "يويفا" أمام سباليتي وإنزاغي

مع فوزه بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، يبدو الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا بالموسم الماضي.

ويعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) غدا الخميس عن هوية الفائزين بجوائزه للموسم الماضي، وذلك خلال حفل مراسم قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويتنافس غوارديولا على الجائزة مع المدربين الإيطاليين سيموني إنزاغي مدرب إنتر الإيطالي ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق والمنتخب الإيطالي حاليا، بعد وصولهما معه إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨

🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023