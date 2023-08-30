إيران توقف ربّاعا مدى الحياة بعد مصافحته رياضيا إسرائيليا

أوقفت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع الأثقال مصطفى رجائي مدى الحياة بعد مصافحته رياضيا إسرائيليا خلال بطولة في بولندا.

وأعلن "اتحاد رفع الأثقال منع رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وإقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وصافح رجائي (40 عاما) لاعب رفع الأثقال الإسرائيلي ماكسيم سفيريسكي السبت الماضي بعدما وقفا على منصة التتويج في بطولة العالم (الماسترز) في فيليتشكا ببولندا.

ولا تعترف إيران بإسرائيل، كما تحظر أي اتصال بين الرياضيين في البلدين.

ووفق وكالة "إرنا"، فإن الربّاع مصطفى رجائي "تجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية"، في حين أن الوفد الإيراني "أُرسل بدعم من الاتحاد".

وكان رجائي عضوا سابقا في المنتخب الإيراني ومثّله في العديد من المناسبات الرياضية وأبرزها بطولة آسيا لرفع الأثقال عام 2015 في تايلند.

وعام 2021، حثّ المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة ممثل النظام الإجرامي للحصول على ميدالية"، وفق وصفه.

وتجنّب الرياضيون الإيرانيون لأعوام مقابلة الإسرائيليين في المنافسة من خلال استبعاد أنفسهم أو تقديمهم شهادات طبية بعدم اللياقة البدنية.

وقد غادر نجم الشطرنج الشاب علي رضا فيروزجا إيران بعدما منعه الاتحاد من اللعب في بطولة العالم عام 2019 تجنبا لمواجهة لاعب إسرائيلي. وقد حصل فيروزجا على الجنسية الفرنسية، وصار يمثل هذا البلد في المسابقات الدولية.