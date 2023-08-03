اثنان منهم تخطيا حاجز المليار.. أكثر 10 مدربين إنفاقا على شراء اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

لا تتمتع أي مسابقة محلية لكرة القدم بقوة اقتصادية كما هي حال الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يُعد وجهة جذابة لنجوم كرة القدم، لينتج عن ذلك بطولة مثيرة تعج فرقها بأفضل وأغلى اللاعبين.

وتنفق الأندية الإنجليزية أموالا طائلة على التعاقدات من أجل تحقيق رغبات مدربيها، وفي هذه القائمة نسلط الضوء على أكثر 10 مدربين كبّدوا أندية "البريميرليغ" التي دربوها أموالا لإبرام صفقات من العيار الثقيل.

10- إيدي هاو

لم يكن المدرب الإنجليزي ليوجد في هذه القائمة لولا اختياره قيادة المشروع الرياضي الجديد لنيوكاسل يونايتد بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأبرم "المكبايس" أغلى 6 تعاقدات بتاريخ النادي في حقبة هاو، أكبرها وصول السويدي ألكسندر إسحاق من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو، لكن قيمة التعاقدات الإجمالية بلغت 561 مليون يورو.

9- أنطونيو كونتي

أمضى المدرب الإيطالي أقل من 4 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عمل خلالها مع تشلسي وتوتنهام هوتسبير، لكن هذه المدة تُعد كافية لظهور اسمه في هذه القائمة.

Happy 54th birthday Antonio Conte 🎉 🇮🇹 👤 106 Games

✅ 69 Wins

➖ 17 Draws

❌ 20 Losses

🏆 Premier League

🏆 FA Cup Two seasons, two major trophies. Great manager 💙 pic.twitter.com/jC3pvFwwsM — CFC-Blues (@CFCBlues_com) July 31, 2023

متطلبات كونتي من اللاعبين كلفت نحو 595 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة أبرمها حين جلب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى "البلوز" مقابل 66 مليون يورو.

8- مارك هيوز

وجود المدرب الويلزي في هذه القائمة يُعد مفاجأة كبيرة لكثيرين من عشاق "البريميرليغ"، لكن عند الإشارة إلى أنه أشرف على تدريب 6 أندية إنجليزية، أبرزها مانشستر سيتي، سيزول وقع المفاجأة.

وكانت أغلى صفقة أشرف عليها هيوز هي تعاقد "السيتزنس" مع البرازيلي روبينيو القادم من ريال مدريد الإسباني مقابل 37 مليون يورو.

7- مانويل بيليغريني

في فترة عمله في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، طلب المدرب التشيلي صفقات بلغت قيمتها نحو 612 مليون يورو.

Happy Birthday to Manuel Pellegrini 🙌 pic.twitter.com/mXqY0KYuGB — Manchester City (@ManCity) September 16, 2022

كانت أكبر وأفضل تعاقدات بيليغريني هي وصول البلجيكي كيفين دي بروين إلى ملعب الاتحاد قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 76 مليون يورو.

6- السير أليكس فيرغسون

يصعب استيعاب أن أسطورة التدريب لمانشستر يونايتد ليس على رأس هذه القائمة على اعتبار أنه أشرف على تدريب "الشياطين الحمر" لمدة 26 عاما.

خلال كل هذه الفترة، أنفق مانشستر يونايتد 663 مليون يورو، وكانت أبرز الصفقات التي طلبها فيرغسون التعاقد مع البلغاري ديميتار بيرباتوف من توتنهام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

5- بريندان رودجرز

أشرف رودجرز المدرب الحالي لفريق سيلتيك الأسكتلندي على تدريب 3 فرق بريطانية هي سوانزي سيتي وليفربول وليستر سيتي، واستثمرت تلك الأندية بوجوده 688 مليون يورو في أكثر من 50 صفقة انتقال.

4- يورغن كلوب

يستعد المدرب الألماني لبدء الموسم التاسع مع ليفربول الذي وصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وأنفق النادي منذ ذلك الوقت 713 مليون يورو، وكانت الصفقة الأغلى هي ضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 80 مليون يورو.

تحية كلوب لجماهير الريدز في ملعب سنغافورة الوطني 👋❤️ pic.twitter.com/2etJv1DB12 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 2, 2023

3- أرسين فينغر

قضى المدرب الفرنسي الخبير 22 عاما على رأس عمله مديرا فنيا لأرسنال، وحقق معه لقب الدوري الذهبي دون أي هزيمة في موسم 2003-2004، وأنفق النادي خلال حقبته 887 مليون يورو، وكان الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ صاحب الصفقة الأغلى والذي انضم إلى "الغانرز" مقابل 63 مليون يورو.

2- بيب غوارديولا

يوجد المدرب الإسباني في المركز الثاني في قائمة المديرين الأكثر إنفاقا في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر غير غريب بالنظر إلى الصفقات النوعية التي يطلبها من إدارة مانشستر سيتي.

فقد أنفق النادي منذ مجيئه في عام 2016 ما يقرب من مليار و225 مليون يورو، وكانت الصفقة الكبرى من نصيب جاك غيريليش الذي وصل من أستون فيلا مقابل 117.5 مليون يورو.

1- جوزيه مورينيو

يتربع المدرب البرتغالي على عرش المديرين الأكثر إنفاقا في الدوري الإنجليزي، وهو الذي درب تشلسي لفترتين، وكانت معه أفضل أيامه، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وأنفقت الأندية الثلاثة من أجل إرضاء "السبيشل ون" مليارا و334 مليون يورو، وكانت الصفقة الأغلى حين وصل الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد عام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.