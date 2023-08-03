رونالدو ينقذ النصر من الخسارة أمام الزمالك ويقوده لربع نهائي بطولة الأندية العربية

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي من الخسارة أمام الزمالك المصري، ومن ثم الخروج مبكرا من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بعدما سجل هدفا متأخرا قاد به فريقه لربع نهائي البطولة.

وأدرك رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 87، بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد "زيزو" للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة، الذي فاز على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد.

وحل الزمالك ثالثا وله 4 نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة من دون أي نقاط.

ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية، بينما يلتقي الشباب مع الوحدة الإماراتي.

وسجل زيزو هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، بداعي وجود لمسة يد على البرازيلي أليكس تيليس.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء، أرسل البديل غيسلان كونان تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس في مرمى الحارس محمد صبحي، بعدما هرب النجم البرتغالي من رقابة المدافع محمد عبد الغني.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها، سجل الأرجنتيني إيفر بانيغا هدف الشباب الوحيد ضد المنستيري من ركلة جزاء في الدقيقة 26 من علامة الجزاء بشكل رائع.