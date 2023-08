بينهم أسطورة مانشستر يونايتد ونجله.. أفضل 20 حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي

على مدى سنوات طويلة، ظهر العديد من حراس المرمى الموهوبين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي البطولة التي يراها كثيرون أنها أقوى مسابقة محلية في العالم وأكثرها إثارة.

ودائما ما تكون الأضواء مركّزة على المهاجمين باعتبارهم أصحاب الفضل في منح فرقهم الفوز، إلا أن دور حراس المرمى لا يقل أهمية عنهم، فهم من يمنعون المنافسين من التسجيل، وفي كثير من المباريات يكونون سببا مباشرا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.

وسلّط موقع "غيف مي سبورت" البريطاني الضوء على أفضل 20 حارس مرمى في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، نلقي عليهم نظرة في السطور التالية.

كاسبر شمايكل

لعب الحارس الدانماركي دورا كبيرا في التتويج "الإعجازي" لفريق ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016 بفضل تصديه الحاسم، ورحل عن "الثعالب" في أغسطس/آب 2022 إلى نيس الفرنسي.

مارك شوارزر

امتدت مسيرة شوارزر في "البريميرليغ" 20 عاما حمى فيها مرمى أندية ميدلسيره وفولهام وتشلسي وبرادفورد، قبل أن يعتزل بقميص ليستر سيتي عام 2016، خلال تلك الفترة قدّم الحارس الأسترالي تصديات خيالية حُفرت في الذاكرة خلال 514 مباراة.

TEAM NEWS Mark Schwarzer gets a #BPL debut for @chelseafc. It is his 505th appearance in the top flight #CHESUN pic.twitter.com/1emRuPPQ6M — Premier League (@premierleague) April 19, 2014

تيم هاوارد

عُرف الحارس الأميركي بكثرة صراخه على زملائه المدافعين من أجل صالح الفريق، لعب لمانشستر يونايتد فترة قصيرة، انتقل بعدها إلى إيفرتون، الذي دافع عن ألوانه 11 موسما وسجل هدفا واحدا فأصبح واحدا من أساطير "التوفيز".

تيبو كورتوا

خاض الحارس البلجيكي 4 مواسم مع تشلسي (من 2014 حتى 2018) لعب خلالها 126 مباراة في "البريميرليغ"، وتُوّج بلقبين، مما عزز مكانته بين حراس النخبة، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على توقع تحركات المهاجمين.

📸 Thibaut Courtois spreads himself well to save Theo Walcott's shot #ARSCHE pic.twitter.com/O822tdldD3 — Premier League (@premierleague) September 24, 2016

نايغل مارتن

عُرف الحارس الإنجليزي بتصدياته المذهلة في فترة وجوده مع أندية كريستال بالاس وليدز يونايتد وإيفرتون، وعُرف بسيطرته على منطقة الجزاء حيث كان يتعامل مع غالبية الكرات العرضية ويستحوذ عليها قبل المنافسين.

بيبي رينا

كانت فترة الحارس الإسباني مع ليفربول حافلة بالتصديات الخارقة، وتميّز برد فعل سريع وخفة حركة جعلت منه واحدا من أفضل الحراس في تاريخ "الريدز"، كما خاض تجربة قصيرة مع أستون فيلا رفعت رصيده من المباريات في الدوري الإنجليزي إلى 285 مواجهة.

هوغو لوريس

قائد منتخب فرنسا السابق وتوتنهام حاليا، وعلى الرغم من عدم فوزه بأي لقب مع الفريق اللندني، فإنه قدّم لقطات مبهرة ووقف سدا منيعا في وجه مهاجمي الدوري الإنجليزي، لعب لوريس 361 مباراة في المسابقة، ومن المحتمل رحيله عن الفريق خلال الصيف الحالي.

What 👏 A 👏 Save On repeat 🔄 How far will Hugo Lloris take France in #Euro2020? pic.twitter.com/gFEQsPVqRs — Premier League (@premierleague) June 19, 2021

نيفيل ساوثهول

في نظر كثيرين يُعدّ أعظم حارس في تاريخ إيفرتون متفوقا على هاوارد، فقد قاد ساوثهول "التوفيز" للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في 17 عاما لعب خلالها 578 مباراة.

ديفيد جيمس

حمى جيمس المرمى لعدة أندية في الدوري الإنجليزي من بينها ليفربول ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد وأستون فيلا، ولعب أكثر من 570 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جو هارت

كان الحارس الإنجليزي شاهدا على بداية حقبة سيطر فيها مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي، ففاز معه بلقبين عامي 2011 و2014.

⚽️ 302 #PL appearances

🚫 119 clean sheets

👐 4 Golden Gloves

🏆 2 Premier League titles Enjoy some of Joe Hart’s best saves… pic.twitter.com/Bol66RadVr — Premier League (@premierleague) July 18, 2017

براد فريدل

احترف حارس المرمى الأميركي في الدوري الإنجليزي على مدى عقدين من الزمان مع أندية أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز وتوتنهام هوتسبير، وخاض معها 450 مباراة، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بواقع 310 مباريات.

شاي غيفين

خطف غيفين الأضواء في الفترة التي قضاها في نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، وقدّم أداء ثابتا في معظم المباريات التي دافع فيها عن ألوان الفريقين والبالغ عددها 449 مباراة.

ينز ليمان

كان الحارس الألماني أحد العناصر الرئيسية لتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بموسم 2003-2004، وليس ذلك فحسب، بل أنقذ "الغانرز" من الهزيمة في عدة مناسبات حينها، لينجح فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر في التتويج باللقب دون أن يخسر أي مباراة، وهي سابقة في تاريخ "البريميرليغ" لم تحدث من قبل ولا من بعد.

إيدرسون مورايس

يُنظر إلى الحارس البرازيلي الآن على أنه صاحب ثورة في مجال حراسة المرمى، حيث يُعد نموذجا للحارس العصري الذي يشارك في بناء اللعب مع فريقه من خلال إتقان اللعب بقدميه، وبالإضافة إلى ذلك تُوج بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في 6 مواسم.

ديفيد دي خيا

لعب الحارس الإسباني مع مانشستر يونايتد 12 موسما فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة، وعلى الرغم من أخطائه الفادحة، فإن تصدياته الخارقة كانت أكثر بكثير من هفواته.

ويرى فيه الموقع البريطاني أنه واحد من أفضل حراس المرمى في "البريميرليغ" في القرن الـ21، اللافت أن دي خيا الآن بلا أي ناد بعد انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر" في يونيو/حزيران الماضي.

أليسون بيكر

كان وصول بيكر إلى ليفربول في صيف عام 2018 بمثابة نقطة تحول للنادي الذي استعاد ذاكرة الألقاب ليس فقط محليا، بل على الصعيدين القاري والعالمي، فقد ساعد "الريدز" على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بسبب قدراته العالية، كما كان مصدر ثقة وأمان لزملائه.

ديفيد سيمان

تميّز الحارس الإنجليزي المعتزل برد فعل لا مثيل له في التعامل مع التسديدات القوية خاصة تلك التي تأتي من مسافة قريبة، وعرف طعم المجد بالدوري الإنجليزي في 3 مناسبات خلال أوائل وأواخر تسعينيات القرن الماضي، واللقب الأخير تحقق عام 2001.

إدوين فان دير سار

تألق الحارس الهولندي مع فولهام، وهو الأمر الذي دفع مانشستر يونايتد إلى التعاقد معه، فصنع ربيع "الشياطين الحمر" تحت قيادة السير أليكس فيرغسون. كان فان دير سار حارس مرمى قليل الأخطاء، وساعد يونايتد على التتويج بأربعة ألقاب في "البريميرليغ".

بيتر تشيك

كان الحارس التشيكي سببا رئيسيا في بداية نجاحات تشلسي مع بداية الألفية الجديدة، فخرج بشباك نظيفة في كثير من المباريات، مما ساهم في تتويج "البلوز" بأربعة ألقاب في "البريمرليغ" ولقب أيضا في دوري أبطال أوروبا.

بيتر شمايكل

يتربع الحارس الدانماركي على عرش حراس مرمى الدوري الإنجليزي، وفق موقع "غيف مي سبورت"، بفضل تأثيره الكبير مع فريقه مانشستر يونايتد، الذي فاز معه بخمسة ألقاب في "البريميرليغ"، أحدها كان ضمن الثلاثية التاريخية التي فاز بها "الشياطين الحمر" في موسم 1998-1999، مما جعله أعظم حارس مرمى بلا منازع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

#OnThisDay in 1996, a David Beckham strike and heroics from Peter Schmeichel sealed victory for @ManUtd over Liverpool 🔴 pic.twitter.com/Js1DPID48D — Premier League (@premierleague) October 12, 2021

ويقول الموقع "كان أسلوبه الشجاع وتصدياته المذهلة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هيمنة مانشستر يونايتد محليا خلال تسعينيات القرن الماضي".