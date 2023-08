شاهد- نقانق وزي تقليدي.. اندماج كين سريعا كرويا واجتماعيا في ميونخ

جاءت بداية هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، مذهلة مع بايرن ميونخ الألماني، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراتين مع الفريق بالدوري (بوندسليغا) ولكن اعتياده على بعض التقاليد المحلية البافارية لم يكن سهلا.

واستبدل كين ملابسه الرياضية بالزي البافاري التقليدي في جلسة تصوير برفقة توماس مولر وألفونسو ديفيز، وحارس المرمى الجديد دانييل بيريتز.

وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، شرح البافاري مولر لكين كيفية تقطيع النقانق بشكل صحيح وتناولها بدون جلد.

وسمع كين (30 عاما) يؤكد أن "طعمها أفضل مما تبدو عليه".

Kane inducted into the beer "parlour" club 🤪 pic.twitter.com/HlDpHEVYJc

وكانت هذه المرة الأولى لكين التي يرتدي فيها الزي البافاري التقليدي الذي يعتمد على السراويل القصيرة، حيث وصل قائد المنتخب الإنجليزي إلى ميونخ قبل أسبوعين قادما من توتنهام في صفقة قياسية بالبوندسليغا بلغت 100 مليون يورو.

"A little bit tight… it's a new outfit I've never wore one before" 🥾

Harry Kane well and truly getting to know the German culture 😅🍻 pic.twitter.com/dmEZbTF3Aw

— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 29, 2023