سحب القرعة الخميس في موناكو.. فرق مرشحة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم -بعد غد الخميس- نحو إمارة موناكو التي تستضيف مراسم قرعة نسخة موسم 2023-2024 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستتضح -خلال قرعة دور المجموعات- ملامح مباريات المرحلة الأولى من أمجد البطولات الأوروبية.

وقد حقق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا اللقب الموسم الماضي هو الأول في تاريخ النادي، لكن مهمة الدفاع عنه لن تكون سهلة في ظل سعي العديد من الأندية لاعتلاء منصة التتويج، أول يونيو/حزيران 2024 موعد إقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي الشهير بلندن.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة محاولة الريال استعادة لقب بطولته المفضلة، كما يحاول غريمه برشلونة ممارسة هوايته المعتادة في "ويمبلي" الذي فاز فيه بلقبين من بطولاته الخمس، إضافة إلى بايرن ميونخ الذي جعل دوري الأبطال هدفه الأول منذ أن تعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين.

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذه الفرق ليست الوحيدة التي ستنافس على اللقب، بل هناك أندية أخرى تطمح إلى أن تكون "الملوك الجدد" للقارة الأوروبية العجوز.

أحد الفرق التاريخية في المسابقة، وحصل على اللقب 3 مرات آخرها موسم 2007-2008، ويعود للبطولة بعد أن غاب عنها في النسخة الماضية.

وعزّز "الشياطين الحمر" صفوفهم الموسم الجديد بتعاقدات مميزة مثل راسموس هويلوند وماسون ماونت وأندريه أونانا، في "قفزة نوعية" لفريق يتطلع للعودة إلى صفوف النخبة الأوروبية بعد سنوات عاشها "في الظل" وفق وصف "سبورت".

كان "الينراتزوي" قريبا للغاية من الظفر بلقب الموسم الماضي، لكن "السيتي" كان له رأي آخر ورفض التفريط في فرصته الثانية للحصول على اللقب، ويعود مرة أخرى هذا الموسم في محاولة منه لرفع رصيد ألقابه في البطولة إلى 4 بعد أن ظفر بثلاثة سابقة آخرها موسم 2009-2010.

Inter completed the treble on this day in 2010 🙌@Inter || #UCL pic.twitter.com/2IqbODoUQA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 22, 2023