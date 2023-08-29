بعد هزيمته المكسيك في مونديال كرة السلة.. هل يتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس؟

حافظ المنتخب المصري لكرة السلة على حظوظه في التأهل لأولمبياد باريس 2024 عبر بوابة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على المنتخب المكسيكي 100-72 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليلعب في دور تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32.

ويشترط لتأهل المنتخب المصري إلى الأولمبياد مباشرة أن لا يسبقه أي منتخب أفريقي في نهاية الترتيب العام لكأس العالم.

لكن كيف تتأهل المنتخبات إلى المونديال؟

أدخل الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) اعتبارًا من 2017 تغييرات جذرية على أنظمته وبطولاته لتحديد كيفية التأهل إلى بطولاته الكبرى مثل كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية، فلم يعد التأهل يُحدّد عبر بطولات قارية مثل كأس أوروبا، على سبيل المثال.

وألغى "فيبا" تأثير البطولات القارية في التأهل المباشر، وحصرها في الترتيب النهائي لكأس العالم لتحديد أكثر من نصف المتأهلين، في حين يُحدّد العدد الآخر عبر بطولات عالمية أربع تجمع منتخبات من مختلف القارة تحمل اسم "البطولات التأهيلية الأولمبية فيبا للرجال" التي تقام عام 2024 قبل انطلاق الحدث الأولمبي المرتقب.

ونظام التأهل يظهر أن:

صاحب الأرض (مستضيف الألعاب الأولمبية) يتأهل بشكل مباشر إلى مسابقة كرة السلة، وفي هذه الحالة سيكون فرنسا.

صاحبا أفضل مركزين في كأس العالم عن كل من الأميركتين وأوروبا.

صاحب أفضل مركز في كأس العالم عن كل من آسيا وأفريقيا وأوقيانيا.

وتتركّز الأنظار في كأس العالم المقامة حاليًا في الفلبين واليابان وإندونيسيا، على الترتيب النهائي لتحديد 7 منتخبات ستتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس.

ولذلك، تكتسب جميع المباريات أهمية كبرى، وحتى مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 ستكون مفصلية خصوصا في حالة القارتين الآسيوية والأفريقية، حيث لا تزال المنتخبات العربية، أي مصر ولبنان والأردن، تملك فرصًا متفاوتة.

وأنهت مصر الدور الأول بفوز واحد، وستقابل في دور تحديد المراكز الأردن وعلى الأرجح نيوزيلندا. وفي حال تحقيقها 3 انتصارات، تصبح آمالها وازنة كي تحتل أفضل مركز أفريقي وتتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، في حين أنهى الأردن ولبنان مشوارهما في الدور الأول بلا أي فوز، وسيكونان مطالبين بتحقيق أكبر عدد من الانتصارات لمحاولة المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا.

من بعد الانتهاء من تحديد المنتخبات السبعة التي ستتأهل مباشرة، إضافة إلى فرنسا المضيفة، تبقى 4 بطاقات لإكمال عدد المنتخبات الـ12.

وبعد إقامة 4 تصفيات مؤلفة من 6 منتخبات، يتأهل بطل كل تصفيات إلى الأولمبياد.