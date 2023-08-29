الشرطة البريطانية تعيد سيارتين مسروقتين للاعبين بالدوري الإنجليزي

عثرت الشرطة البريطانية في حاويات شحن متجهة إلى ميناء دبي في الإمارات، على سيارتين فارهتين أُبلِغ عن سرقتهما، وتعود ملكيتهما لنجمين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

اللاعبان -اللذان لم يُكشف عن هُويتهما- سُرقت سياراتهما في المقاطعات المجاورة للعاصمة لندن.

واستعادت وحدة استخبارات المركبات المسروقة التابعة لشرطة "إسيكس" السيارتين، وإحداهما من نوع "فيراري" والأخرى "رينج روفر"، ضمن 517 سيارة، أو أجزاء من المركبات بقيمة إجمالية تزيد عن 16 مليون جنيه إسترليني.

وتعقب فريق البحث الأمني المركبات المسروقة إلى حاويات الشحن، التي كان من المقرر أن تبحر إلى دبي من ميناء لندن غيتواي في ثوروك. ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص حول ما يتعلق بسرقة المركبات.

وقال مسؤول أمني في فريق البحث، "كل سيارة مسروقة مهمة بالنسبة لنا، ونحن نعمل بأقصى ما في وسعنا لإعادتها إلى أصحابها. نحن نضيق الخناق على لصوص السيارات، ونعرف ما الذي نبحث عنه، ونعرف كيف وأين يعملون".

وذهب أحد لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مقر الوحدة ليأخذ سيارته، وأشاد بعمل فريق البحث.

وقال فيل بينتيلو، أحد أعضاء فريق البحث، "لقد كان ممتنًا حقًا وتفاجأ بالمدى الذي ذهبنا إليه. من الواضح أن سيارته كانت عزيزة جدًا عليه، وكان معجبًا جدًا بالخدمة التي تلقاها من الشرطة، على الرغم من أنه يلعب مع أحد أكبر المنافسين لفريقي، فإنه كان رجلًا لطيفًا ومتواضعًا. كان من الجيد مساعدته".