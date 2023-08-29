احتفاء واسع بتألق التعمري مع مونبيلييه وفرنسيون يشبهونه بميسي

احتفت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وفرنسا بتألق النجم الأردني موسى التعمري، بعد تسجيله هدفا مميزا مع فريقه مونبيلييه بالدوري الفرنسي لكرة القدم، ليصل رصيده إلى 3 أهداف في أول 3 مباريات مع الفريق.

ولد النشامى موسى التعمري يواصل تألقه! 😍🇯🇴 pic.twitter.com/dTx2b9DZqr — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 27, 2023

وسجل التعمري الهدف الوحيد لفريقه، الذي خسر بثلاثية من ريمس أمس الأحد، وذلك بعد استقباله الكرة من موقعه على الجناح الأيمن، قبل أن يتلاعب بظهير الخصم، ويسدد الكرة أعلى يسار الحارس بطريقة مميزة.

أمس مونبلييه خسر 3-1 أمام ريمس ، مو هنا سالفتنا سالفتنا أن هدفهم الوحيد سجله موسى التعمري ووصل للهدف الثالث هالموسم من 3 جولات ، كل الأهداف الثلاثة ملفتة وتصرف فيها بطريقة فردية رائعة ، ما كانت فرص تسجيل حقيقية بدون لمسته الفردية عليها ❤️ تجربة العمر لهpic.twitter.com/6mMd6BxGt7 https://t.co/8AAihb9IgR — ماجد الشيباني (@majed_alshibani) August 27, 2023

واحتفى الدوري الفرنسي بنجمه الجديد عبر حسابه على تويتر بالعربية، مشيرًا لرقمه المميز بتسجيل 3 أهداف في أول 3 مباريات، كهداف مونبيلييه وأحد هدافي الدوري الفرنسي.

إبن الأجاويد 🇯🇴😍 النشمي موسى التعمري يصل لهدفه الـ3⃣ بقميص مونبلييه هذا الموسم حتى الآن! 💫#مونبلييه_ريمس | @MontpellierHSC pic.twitter.com/cBdTLldhSj — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 27, 2023

وأشادت المنصات الأردنية والعربية بالتعمري وبتجربته الجديدة مع مونبيلييه، التي أعاد اكتشاف نفسه فيها، وظهر بأداء لافت منذ بداية الدوري الفرنسي.

برافو لنجم النشامى 🇯🇴 موسى التعمري، يواصل التألق مع مونبلييه ويسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي. في قبرص وبلجيكا كان صعب الناس تشعر بيه، لكن في فرنسا بيثبت إنه لاعب موهوب لمسته جميلة وشخصيته قوية. الله يحميه وفي انتظار مشاركته في كأس آسيا مع الأردن واحدًا من أهم نجوم البطولة. pic.twitter.com/vKOV8sjV5P — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) August 27, 2023

ووصف المحلل الرياضي ماجد الشيباني في تغريدة له الأهداف الثلاثة التي سجلها التعمري بأنها "لافتة وتصرف فيها بطريقة فردية رائعة"، في حين وصف الصحفي الرياضي محمد عواد هدف التعمري الأخير بأنه "هدف عظيم"، مبرزا اللقب الذي أطلقه عليه الجمهور الفرنسي "ليونيل التعمري" تشبيها له بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هدف عظيم من التعمري .. سيجعل فرنسا تتحدث عنه أكثر وأكثر فرنسيون يغردون عنه "ليونيل التعمري" رغم أن فريقه كان يتأخر بهدفين .. توقيت الهدف وطريقته قد يغير كل شيء pic.twitter.com/AaSEVM9Hjj — محمد عواد (@mohammedawaad) August 27, 2023

Hello Jordanian people 🇯🇴

Tamari > Messi pic.twitter.com/WXDooEs6VN — Mika Montpellier (@Mika347) August 27, 2023