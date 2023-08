احتفاء واسع بتألق التعمري مع مونبيلييه وفرنسيون يشبهونه بميسي

احتفت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وفرنسا بتألق النجم الأردني موسى التعمري، بعد تسجيله هدفا مميزا مع فريقه مونبيلييه بالدوري الفرنسي لكرة القدم، ليصل رصيده إلى 3 أهداف في أول 3 مباريات مع الفريق.

وسجل التعمري الهدف الوحيد لفريقه، الذي خسر بثلاثية من ريمس أمس الأحد، وذلك بعد استقباله الكرة من موقعه على الجناح الأيمن، قبل أن يتلاعب بظهير الخصم، ويسدد الكرة أعلى يسار الحارس بطريقة مميزة.

واحتفى الدوري الفرنسي بنجمه الجديد عبر حسابه على تويتر بالعربية، مشيرًا لرقمه المميز بتسجيل 3 أهداف في أول 3 مباريات، كهداف مونبيلييه وأحد هدافي الدوري الفرنسي.

وأشادت المنصات الأردنية والعربية بالتعمري وبتجربته الجديدة مع مونبيلييه، التي أعاد اكتشاف نفسه فيها، وظهر بأداء لافت منذ بداية الدوري الفرنسي.

ووصف المحلل الرياضي ماجد الشيباني في تغريدة له الأهداف الثلاثة التي سجلها التعمري بأنها "لافتة وتصرف فيها بطريقة فردية رائعة"، في حين وصف الصحفي الرياضي محمد عواد هدف التعمري الأخير بأنه "هدف عظيم"، مبرزا اللقب الذي أطلقه عليه الجمهور الفرنسي "ليونيل التعمري" تشبيها له بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

