إذا رحل إلى الاتحاد السعودي.. ليفربول يحدد بديل صلاح

زعمت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي ليفربول حدّد بديل النجم المصري محمد صلاح، إذا أصر الأخير على قبول العرض الخرافي الذي قدمه له نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين.

وتحدثت صحيفة "صن" البريطانية أن "الريدز" يرغب في ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يريد مغادرة فريق العاصمة الإسبانية قبل نهاية الميركاتو الصيفي بعد غد الخميس.

وكان فيليكس عاد إلى "الأتلتي" بعد إعارة غير ناجحة لعام ونصف العام مع تشلسي، وقد يعود قريبا إلى البريميرليغ في حال رحيل صلاح.

في المقابل، أكد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين فابيزيو رومانو أن فيليكس يريد الانتقال إلى برشلونة لأنه "فريق أحلامه وسيكون خياره الأول" ومستعد لانتظاره حتى يوم الجمعة المقبل.

João Félix’s stance remains the same: he wants Barcelona and he’s waiting for Barça until Friday 🔵🔴🇵🇹 #FCB https://t.co/SM11urHnNy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023