يتقدمهم ثنائي برشلونة.. أغلى 50 لاعبا تحت الـ20 في العالم

يتصدر الإسباني غافي متوسط ميدان برشلونة قائمة اللاعبين الشباب الأعلى قيمة سوقية في العالم ممن هم دون سن الـ20 عاما.

واستعرض موقع "بلانيت فوتبول" البريطاني قائمة مكونة من 50 لاعبا شابا من مختلف الفرق سواء في أوروبا أو من خارجها باعتبارهم الأعلى قيمة سوقية، وجاء في صدارتها غافي وقيمته السوقية 90 مليون يورو.

🔄 Substitutions for Barça 🔴 Balde and Gavi

🟢 Ansu and Abde #BarcaCadiz pic.twitter.com/LMcwwVxgZW — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2023

خلف غافي جاء زميله في برشلونة أليخاندرو بالدي في المركز الثاني، ثم أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا في المركز الثالث، يليهم جورجيو سكالفيني من أتالانتا.

وقفز البرازيلي فيتور روكي لاعب أتلتيكو بارانينسي الحالي والذي سينتقل لبرشلونة في الشتاء القادم من المركز الـ16 إلى الخامس حيث ارتفعت قيمته السوقية من 18 مليون يورو إلى 32 مليون يورو.

والجديد الآخر في هذه القائمة هو وجود الأمين جمال (ذو الأصول المغربية) جوهرة برشلونة والبالغ من العمر 16 عاما فقط، الذي احتل المركز العاشر وقيمته السوقية 25 مليون يورو.

في ما يلي قائمة أعلى 50 لاعب كرة قدم ممن هم تحت سن الـ20 عاما من ناحية القيمة السوقية اعتمادا على موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وإحصاءات اللاعبين.

1- غافي (18 عاما – برشلونة) 90 مليون يورو.

2- أليخاندور بالدي (19 عاما – برشلونة) 50 مليون يورو.

3- أنطونيو سيلفا (19 عاما – بنفيكا) 45 مليون يورو.

4- جورجيو سكالفيني (19 عاما – أتالانتا) 40 مليون يورو.

5- فيتور روكي (18 عاما – أتلتيكو بارانينسي سينتقل لبرشلونة في شتاء 2024) 32 مليون يورو.

6- روميو لافيا (19 عاما – ساوثهامبتون) 32 مليون يورو.

7- إيفان فيرغسون (18 عاما – برايتون) 30 مليون يورو.

8- يوسف موكوكو (18 عاما – بوروسيا دورتموند) 30 مليون يورو.

9- إندريك (16 عاما – بالميراس وسينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2024) 25 مليون يورو.

10- الأمين جمال (16 عاما – برشلونة) 25 مليون يورو.

11- أليخاندرو غارناتشو (19 عاما – مانشستر يونايتد) 25 مليون يورو.

12- خوليو إنسيسو (19 عاما – برايتون) 22 مليون يورو.

13- وارن زائير إيمري (17 عاما – باريس سان جيرمان) 20 مليون يورو.

14- ماتيس تل (18 عاما – بايرن ميونخ) 20 مليون يورو.

15- ريكو لويس (18 عاما – مانشستر سيتي) 20 مليون يورو.

16- إلياس بن صغير (18 عاما – موناكو) 18 مليون يورو.

17- ويلفريد غنونتو (19 عاما – ليدز يونايتد) 18 مليون يورو.

18- آرثر فيرميرين (18 عاما – رويال أنتويرب) 18 مليون يورو.

19- إيفان فريسندا (18 عاما – بلد الوليد) 15 مليون يورو.

20- ديزاير دو (18 عاما – رين) 15 مليون يورو.

21- أردا غولر (19 عاما – ريال مدريد) 15 مليون يورو.

22- أندريه سانتوس (19 عاما – تشلسي) 15 مليون يورو.

23- ميلوس كيركيز (19 عاما – إي زد ألكمار) 15 مليون يورو.

24- كارني تشوكويميكا (19 عاما – تشلسي) 15 مليون يورو.

25- جيمي بينو غيتنز (18 عاما – بوروسيا دورتموند) 14 مليون يورو.

26- ستيفان باغسيتيك (18 عاما – ليفربول) 13 مليون يورو.

27- أنجيلو (18 عاما – سانتوس) 13 مليون يورو.

28- بلال الخنوس (19 عاما – جينك) 13 مليون.

29- فاكوندو بونانوت (18 عاما – برايتون) 12 مليون يورو.

30- سايل كومبيدي (18 عاما – أولمبيك ليون) 12 مليون يورو.

31- محمد علي تشو (19 عاما – ريال سوسيداد) 12 مليون يورو.

32- جون دوران (19 عاما – أستون فيلا) 12 مليون يورو.

33- تشارلي باتينو (19 عاما – مُعار إلى سوانزي سيتي من أرسنال) 12 مليون يورو.

34- عثمان ديوماندي (19 عاما – سبورتنغ لشبونة) 10 ملايين يورو.

35- أوسكار غلوخ (19 عاما – ريد بول سالزبورغ) 10 ملايين يورو.

36- ليني يورو (17 عاما – ليل) 10 ملايين يورو.

37- حبيب ديارا (19 عاما – ستراسبورغ) 10 ملايين يورو.

38- كالوم دويل (19 عاما – مُعار إلى ليستر سيتي من مانشستر سيتي) 10 ملايين يورو.

39- جيوفاني هنريكي (19 عاما – السد القطري) 10 ملايين يورو.

40- كارلوس بورغيس (19 عاما – أياكس أمستردام) 10 ملايين يورو.

41- لويس هول (18 عاما – مُعار إلى نيوكاسل يونايتد من تشلسي) 10 ملايين يورو.

42- جواو نيفيس (18 عاما – بنفيكا) 10 ملايين يورو.

43- زينو ديباست (19 عاما – أندرلخت) 10 ملايين يورو.

44- روبرت رينان (19 عاما – زينيت سان بطرسبرغ) 9 ملايين يورو.

45- هوغو لارسون (19 عاما – أينتراخت فرانكفورت) 9 ملايين يورو.

46- ماتياس فرانس (19 عاما – كريستال بالاس) 9 ملايين يورو.

47- ماتيوس ناسيمنتو (19 عاما – بوتافوغو) 9 ملايين يورو.

48- ليسلي أوغوتشوكو (19 عاما – ستاد رين) 9 ملايين يورو.

49- أندرياس شيلديروب (19 عاما – بنفيكا) 9 ملايين يورو.

50- غابرييل سلونينا (19 عاما – مُعار إلى يوبين من تشلسي) 9 ملايين يورو.