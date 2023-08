شاهد.. نجل الملاكم نسيم حميد يحقق فوزا تاريخيا في نزاله الأول

حقق الملاكم آدم حميد -نجل الملاكم البريطاني الشهير نسيم حميد ذو الأصول اليمنية- فوزا تاريخيا في أول نزال رسمي له على حلبات الملاكمة.

واحتاج آدم والبالغ من العمر 23 عاما أقل من دقيقتين لينتصر على التشيكي فويتشخ هردي، حيث باغته بتوجيه اللكمات منذ اللحظات الأولى لبدء النزال، الذي جاء ضمن منافسات فئة وزن فوق المتوسط في بولندا.

ولم يمنح آدم الفرصة لمنافسه كي يستعيد توازنه أو يعود لأجواء النزال قبل أن يحشره في الزاوية ويواصل توجيه الضربات له أمام حشد جماهيري غفير بلغ 40 ألف متفرج.

وعلى إثر ذلك ألقى مدرب هردي قماشة سوداء على أرض الحلبة، وهي إشارة تدل على أن ملقيها استسلم ويريد الانسحاب من النزال وفق النظام المعمول به في رياضة "الفن النبيل".

Son of former champion Prince Naseem Hamed gets it done in Poland. This was Aadam Hameds pro debut. No amateur fights.#Boxing #UsykvsDubois #MMA pic.twitter.com/xaArwYndnR

— Abe (@AbeMorales209) August 26, 2023