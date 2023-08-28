شاهد- حكم ينقذ لاعبا أوشك على الموت خلال مباراة بكرة القدم

تدخل حكم في الوقت المناسب لينقذ حياة لاعب شاب انهار على أرض الملعب على نحو غريب، وكاد أن يفقد حياته خلال مباراة كرة قدم في أستراليا.

ووثق مقطع فيديو على تطبيق "إكس" (تويتر سابقا) سقوط الشاب نستوري إيرانكوندا لاعب أديلاند يونايتد الأسترالي على الأرض بطريقة غريبة من دون أن يلمسه أحد.

The quick action of a local referee has prevented a life threatening situation for an @AdelaideUnited player. Young gun Nestory Irankunda could not breath after taking a heavy fall in a state league match. pic.twitter.com/UkueDNWpGu — Rob Cornthwaite (@robcornthwaite) August 26, 2023

وأكد موقع "7 نيوز" الأسترالي أن إيرانكوندا عانى من صعوبة في التنفس بعد سقوطه على الأرض خلال المباراة التي جرت ضد كامبلتاون سيتي الجمعة الماضي.

واصطدم وجه إيرانكوندا (17 عاما) بالأرض مع اقتراب المباراة من نهايتها، وكان الحكم كريستيان فيرديتشيو قريبا من الواقعة وأطلق صفارته مباشرة لإيقاف اللعب، ثم اتجه إلى اللاعب مسرعا من أجل الوقوف على حالته في حين اندفع إليه زملاؤه وكذلك لاعبو الفريق المنافس.

ومن حسن حظ اللاعب أن الحكم فيرديتشيو يمارس مهنة الطب، وهو متخصص في أمراض القلب؛ الأمر الذي تسبب في إنقاذ حياة إيرانكوندا.

وصرّح فيرديتشيو لقناة "7 نيوز" بأن "اللاعب كان يلهث وبدا واضحا أنه لم يكن في حالة طبيعية، وفي تلك المرحلة كان يضغط على حلقه".

وأدرك الحكم "الدكتور" أن الوضع خطير، فأوضح "لقد دحرجته على الأرض وحاولت إخراج لسانه وبمجرد نجاحي في ذلك أبقيته ملقى على جانبه".

وتابع "لقد رأيت العديد من اللاعبين يسقطون على الأرض ولا يتنفسون، لكن ما شاهدته في هذه الحالة كان شيئا مختلفا، لم تكن حالته جيدة على الإطلاق".

وحسب الموقع، فإن اللاعب لم يفقد وعيه طوال الوقت لكنه بقي من دون حراك لأكثر من 3 دقائق قبل أن يخرج من الملعب ويجلس على مقاعد البدلاء".

وكان إيرانكوندا سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي انتهت بفوز أديلاند يونايتد على كامباتاون سيتي بنتيجة 2-1.