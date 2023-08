شاهد- حكم ينقذ لاعبا أوشك على الموت خلال مباراة بكرة القدم

تدخل حكم في الوقت المناسب لينقذ حياة لاعب شاب انهار على أرض الملعب على نحو غريب، وكاد أن يفقد حياته خلال مباراة كرة قدم في أستراليا.

ووثق مقطع فيديو على تطبيق "إكس" (تويتر سابقا) سقوط الشاب نستوري إيرانكوندا لاعب أديلاند يونايتد الأسترالي على الأرض بطريقة غريبة من دون أن يلمسه أحد.

The quick action of a local referee has prevented a life threatening situation for an @AdelaideUnited player. Young gun Nestory Irankunda could not breath after taking a heavy fall in a state league match. pic.twitter.com/UkueDNWpGu

— Rob Cornthwaite (@robcornthwaite) August 26, 2023