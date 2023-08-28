انهيار جديد في كرة القدم الصينية.. بطل الدوري قاب قوسين من الإفلاس

أبلغ مستثمرون في نادي "ووهان ثري تاونز" بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم النادي، أنهم على استعداد للتخلي عن ملكيته دون مقابل بعد إعلانهم أنهم سيسحبون التمويل في نهاية الشهر الحالي.

وذكر نادي ووهان في بيان -اليوم الاثنين- أنه تلقى خطابًا من المستثمرين الذين لم يذكر أسماءهم، يفيد بأنهم لن يمولوا النادي بداية من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، لكنهم سيضمنون أن "النادي ليس عليه أي ديون بحلول تاريخ وقف الاستثمار".

وعقد اجتماع طارئ لمناقشة الجهود المبذولة لضمان استمرار النادي في احترام التزاماته باللعب حتى نهاية الموسم الحالي بالدوري الصيني الممتاز.

ويحتل "ووهان" المركز السادس في الترتيب، بفارق 14 نقطة عن "شنغهاي بورت" المتصدر قبل 6 مباريات على نهاية الموسم.

وفاز النادي بلقب الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى، ومن المقرر أن يكون أحد ممثلي الصين الثلاثة في دوري أبطال آسيا ابتداء من 18 الشهر المقبل.

وتأتي مشكلات "ووهان" مع استمرار كرة القدم الصينية في النضال ماليًا، نتيجة التباطؤ الاقتصادي في البلاد في أعقاب جائحة كوفيد-19 والصعوبات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري.

وأغلق نادي جيانجسو الفائز بالدوري الصيني الممتاز في 2020، بعد 3 أشهر من نيل اللقب المحلي، عندما أعلن مالكو مجموعة "سونينغ هولدينغز" سحب تمويلهم، ولم يتم العثور على بديل.

وفي الوقت نفسه، هبط فريق غوانغتشو بطل آسيا مرتين العام الماضي، بعد فوزه بثمانية ألقاب للدوري الصيني الممتاز خلال 9 مواسم، بسبب التحديات المالية التي يواجهها المالك "تشاينا إيفرغراند" المطور الأكثر مديونية في العالم.

ويحتل الفريق المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية، الذي يضم 16 فريقًا.