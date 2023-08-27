تقارير إنجليزية تؤكد اقتراب موعد انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

يعيش نادي ليفربول وأنصاره حالة من الترقب على وقع تقارير عديدة تشير إلى احتمال انتقال نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي 2022-2023، بات أكثر ثقة في الحصول على خدمات صلاح قبل نهاية "الميركاتو" الصيفي، وذهبت إلى حد التأكيد على إمكانية خضوع اللاعب للفحص الطبي بعد نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إنه في حال انتقل صلاح (31 عاما) إلى الدوري السعودي، فإنه سيصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، مؤكدة أن القرار النهائي بخصوص بقاء اللاعب أو رحيله عن ليفربول سيتحدد غدا الاثنين.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد أكدت أن محمد صلاح سيلعب آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، ثم سيسافر بعدها إلى إمارة دبي من أجل الخضوع للفحوص الطبية.

وترى "ميرور" أنه في حال حسم الصفقة فإن ذلك سيحدث قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الجمعة المقبل، وحتى ذلك الحين سيتضح مدى قدرة ليفربول على إقناع صلاح بالبقاء من عدمه، علما أن نافذة الانتقالات في السعودية تُغلق يوم 20 سبتمبر/أيلول المقبل، أي بعد 3 أسابيع من الدوريات الأوروبية.

في هذه الأثناء، كتب نجم ليفربول الأسبق روبي فاولر -في عموده بصحيفة ميرور- "إذا أراد صلاح الرحيل، فسوف يغادر في النهاية، لا تدهشوا إذا حدث ذلك خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لأن نافذة الانتقالات في السعودية ستبقى تعمل".

وأضاف "لا تتفاجؤوا لو وصل عرض كبير لضم صلاح، لأن هناك عددا قليلا من اللاعبين في العالم ممن يتمتعون بمهاراته وإمكاناته، لكني أؤكد -بوصفي مشجعا لليفربول- أنني لا أريده أن يرحل. أريده أن ينهي مسيرته هنا، وأن يحطم كل الأرقام القياسية التي سجلتها في أنفيلد، وهو قادر على ذلك".

بدوره، أكد موقع فوتبول ترانسفيرز أن "ليفربول وضع عينه على أحد أهداف برشلونة من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه صلاح".

وأوضح أن ليفربول يريد التعاقد مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، في حال رحيل صلاح، مشيرا إلى أن اللاعب البرتغالي يعرف أجواء الدوري الإنجليزي بعد ارتدائه قميص تشلسي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-2023.

ويرغب فيليكس في الرحيل عن "الروخي بلانكوس" بعد توتر علاقته مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكن اللاعب يريد الانتقال إلى برشلونة، وفق تقارير عديدة.