شاهد.. ميسي يحكم ويتحكم بكرة القدم الأميركية

14 مساهمة في 9 مباريات بقميص فريق إنتر ميامي الأميركي توجت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ملكا على كرة القدم الأميركية وجعلته يحكم ويتحكم بسير مباريات فريقه وقيادته للانتصار بها حتى لو دخل بديلا.

وواصل ميسي بدايته الرائعة مع فريقه الجديد وهز الشباك مجددا ليقود إنتر ميامي إلى فوز ثمين على مضيفه "نيويورك ريد بولز" صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش في الدوري الأميركي للمحترفين.

واستأنف إنتر ميامي مسيرته في المسابقة بهذا الانتصار الثمين، بعد فترة العطلة التي أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في المسابقة.

🗣️ Crowd at Red Bull Arena Before Messi's arrival on pitch :

"WE WANT MESSI"

Things you would love to see 🤩❤️pic.twitter.com/qmvd46uudL

— ACE (@FCB_ACEE) August 27, 2023