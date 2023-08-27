رئيس اتحاد الكرة الإيراني: مشاورات مع السعودية بشأن تبادل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا

صرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أن وزارة الخارجية واتحاد الكرة يجريان مشاورات لإقامة منافسات دوري أبطال آسيا بين الأندية الإيرانية والسعودية في البلدين وعدم إقامتها على أرض محايدة.

ونقلت "وكالة فارس" الإيرانية عن مهدي تاج قوله إن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2016 بشأن "إقامة المباريات بين إيران والسعودية على أرض محايدة لا يزال قائما، لكن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يجري مشاورات حاليا مع نظيره السعودي لحل هذه المشكلة، كما يعتقد رئيسا الاتحادين الإيراني والسعودي أن الظروف طبيعية ومواتية ويجب إجراء تغييرات على هذا القرار".

ووفق الوكالة نفسها فقد أوضح المدير التنفيذي لنادي برسبوليس بطل الدوري الإيراني رضا درويش أن النادي يجري المتابعات اللازمة لاستضافة النصر السعودي، قائلا: "وزارة الخارجية والوزير عبد اللهيان يتابع هذا الأمر، وفي اجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية تم التأكيد على تطوير العلاقات الرياضية وإقامة المسابقات الرياضية في البلدين كما في الماضي".

وأضاف: "كما أجرى رئيسا اتحادي كرة القدم في البلدين مباحثات بهذا الخصوص، ومهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني خلال المراسلات التي أجراها مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن الجانبين يتطلعان إلى إلغاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2016 من أجل حل مشكلة استضافة البلدين".

وفيما يتعلق بإدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الملاعب الإيرانية، قال درويش: "اتحاد كرة القدم يقوم بالتشاور والتنسيق من أجل إدخال تقنية (VAR) من خلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى لا تكون هناك مشكلة ويمكن إقامة دوري أبطال آسيا في بلادنا".

وأشار المدير التنفيذي لنادي برسبوليس إلى أنه لم يتم إرسال خطاب إلى النادي يفيد بأن برسبوليس سيلعب ضد النصر السعودي على أرض محايدة، وقال: "نؤكد من خلال اتحاد الكرة على إقامة المباريات في بلادنا".