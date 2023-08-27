بفضل تألق لامين يمال وتسجيل ليفاندوفسكي.. شاهد- برشلونة يعود من ملعب فياريال بفوز مثير

عاد برشلونة حامل اللقب من ملعب "لا سيراميكا" الخاص بفياريال بفوزه الثاني توالياً، بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق النادي الكتالوني فوزه الثاني على التوالي من دون مدربه تشافي هرنانديز الموقوف، وبفضل تألق الشاب لامين يمال وهدف أول هذا الموسم للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي على أرض خيتافي، قبل أن يحقق الأحد الماضي في ظهوره الأول على ملعبه الجديد المؤقت فوزه الأول للموسم، وجاء متأخراً أيضاً على ضيفه قادش بهدفين سجلهما بيدري في الدقيقة 82 والبديل فيران توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان توريس على الموعد الأحد بعدما دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل 3-3 في الشوط الثاني.

تألق يمال

واختار تشافي في مباراة قادش لامين يمال ابن الـ 16 عاماً في التشكيلة الأساسية على الجانب الأيمن، بدلا من البرازيلي رافينيا الذي أُوقف بدوره مباراتين.

وبات يمال بذلك أصغر لاعب يبدأ أساسياً في تاريخ الدوري الإسباني. وعاد ليلعب أساسياً ضد فياريال في لقاء غاب عنه بيدري بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وكان للشاب الصاعد في برشلونة الدور الرئيسي في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 12 بعدما أوصل الكرة لغافي إثر ركلة ركنية ليحولها الأخير برأسه في الشباك.

ماهذه الشجاعة يا غافي بالرأس ومن أمام ليفا…؟ برشلونة يفتتح التسجيل في ملعب فياريال لاسيراميكا#الدوري_الإسباني #برشلونه_فياريال pic.twitter.com/MlmagsMOn6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

واعتقد برشلونة أنه حسم النتيجة بشكل كبير، حين أضاف الهولندي فرنكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة جميلة من مشارف منطقة الجزاء تقريباً.

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها برشلونة هدفين خارج الديار في أول 15 دقيقة من مباراة بالدوري، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، ضد ديبورتيفو لا كورونيا (5-4) بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وبهذين الهدفين، بات برشلونة أول فريق يصل إلى 100 هدف في شباك فياريال خلال تاريخ مشاركات الأخير بدوري الدرجة الأولى.

لكن فريق "الغواصة الصفراء" لم يلق سلاحه وعاد الى أجواء اللقاء بفضل رأسية للأرجنتيني خوان فويث بعدما وصلته الكرة إثر ركلة ركنية من أليكس بانيا (26).

ملخص ريمونتادا برشلونة أمام فياريال في مباراة تألق الموهبة لمين جمال 📺#VillarrealBarça 3-4 pic.twitter.com/Lhe4okTOZ5 — LALIGA (@LaLigaArab) August 27, 2023

ودخل الفريقان استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها، بعدما أدرك فياريال التعادل بفضل النرويجي ألكسندر سورلوث إثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا (40).

وبدأ فياريال الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، وضرب برشلونة بهدف التقدم عبر أليكس بانيا بتسديدة قوسية جميلة بعد تمريرة أخرى لألفونسو بيدراسا (50).

لكن برشلونة ردّ بقوة وأدرك التعادل عبر فيران توريس بعد 5 دقائق على دخوله بدلاً من أوريول روميو (68) قبل أن ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدفه الأول للموسم واضعا النادي الكتالوني بالمقدمة بعدما تابع مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة من مشارف المنطقة ليمال (71).

وحصل ليفاندوفسكي على فرصة ذهبية لإراحة أعصاب جمهور فريقه في الوقت بدل الضائع، لكنه لم يستثمر انفراده بالمرمى.

ولكن، نهاية المطاف، حصل فريقه على النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثالث بفارق نقطتين خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بعد فوزه بمبارياته الثلاث الأولى للموسم.