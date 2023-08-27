انتقال كين إلى بايرن ميونخ.. قناعة أم بسبب ضغط الوقت؟

أثنى هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب ونادي توتنهام الإنجليزي على الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريقه الجديد بايرن ميونخ الذي انتقل إليه قبل نحو أسبوعين.

وقال كين لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" -اليوم الاحد- إنه "عندما التقينا في الصيف، أعجبتني طاقته على الفور، توماس توخيل مفعم بالأفكار، لديه شخصية رائعة، كان مهما بالنسبة لي أن تجمعني علاقة جيدة بالمدرب".

وأضاف النجم الإنجليزي "الجوانب الإنسانية والمهنية لكل منا تتلاءم".

وانضم كين (30 عاما) إلى الفريق البافاري قادما من توتنهام مقابل حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار).

وأكد اللاعب أن الصفقة التي تمت عشية المباراة الأولى لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز "لم تأت بسبب ضغط الوقت، بل عن قناعة".

وأوضح كين أن "الفوز بالألقاب الأولى مهم للغاية بالنسبة لي، أتمنى أن يحدث ذلك هذا الموسم".

وختم بقوله "ممتن للغاية لبايرن لعدم الاستسلام، لديهم ثقة كبيرة في قوتي، لكني لا أريد أن أركز كثيرا على هذه الأرقام، لا أفكر في قيمة الصفقة، هذا لا يغير مساري".