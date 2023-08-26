فيفا يوقف روبياليس واتحاد الكرة الإسباني يتهم هيرموسو "بالكذب" ويهدد اللاعبات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤقتاً رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، ومنعته من الاتصال بها.

وأوضح فيفا في بيان "قرّرنا اليوم ايقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً ان مدة الايقاف الموقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الإجراءات التأديبية.

جاء بيان فيفا بعدما انضمت لاعبة المنتخب الإسباني جينيفير هيرموسو إلى 80 لاعبة -من بينهن كامل لاعبات المنتخب المتوج مؤخرا بكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه- رفضن اللعب مجددا مع "لا روخا" بحال بقاء روبياليس رئيسا للاتحاد.

وكانت 15 لاعبة قمن بخطوة مماثلة قبل كأس العالم، في وجه الاتحاد والمدرب خورخي فيلدا، لكن 3 لاعبات عدلن عن القرار وشاركن في المسيرة الناجحة للمنتخب الإسباني في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

وربما يكون قرار الفيفا الحل الأمثل لفضيحة "قبلة روبياليس".

ودافع الاتحاد الإسباني عن رئيسه واتهم هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة"، مهدّدا اللاعبات باتخاذ إجراءات قانونية.

وقال الاتحاد وروبياليس إنهما سيظهران "كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها". وتابع أنه سيتّخذ "أكبر عدد ممكن من الإجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني".

جاء ذلك ردا على ما قالته هيرموسو -أمس الجمعة- إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس، بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

ورفض روبياليس (46 عاما) المثير للجدل تقديم استقالته الجمعة في أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبرا أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

وفي خطاب ناري، قال إن القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وإن هيرموسو قالت "حسنا" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفا أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.

وأكّد أن هيرموسو "ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها"، موضحا أن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ".

لكن هيرموسو (33 عاما) ردّت بقوّة على مزاعمه قائلة إنها شعرت "بالضعف"، وإنها كانت "ضحية اعتداء".

وأضافت في بيان -نشرته رابطة لاعبات كرة القدم- "أريد توضيح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني إياها، ولم أحاول رفع الرئيس أبدا. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

ونشر الاتحاد الإسباني 4 صور لتأكيد وجهة نظره بأن هيرموسو هي التي رفعت روبياليس الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر أن تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل "كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد".

وبدأت الحكومة الإسبانية إجراءات قد تسمح لها بإبعاد روبياليس عن منصبه، في حين فتح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تحقيقا تأديبيا بشأن سلوكه بعد المباراة النهائية.

قبل ذلك، ندّدت الطبقة السياسية بتصرف روبياليس، فكتبت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس على وسائل التواصل الاجتماعي "ما رأيناه اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد غير مقبول". وتابعت "على الحكومة أن تتحرّك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى وقت الإفلات من العقاب على الأفعال الرجولية".

وقال المجلس الأعلى للرياضة إنه سيقدّم الشكاوى التي تلقاها بحق روبياليس إلى المحكمة الرياضية الإسبانية.