نجل ليبرون جيمس سيعود للملاعب بعد تعرضه لأزمة قلبية

ذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) أنه من المتوقع أن يعود بروني جيمس -نجل أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس- إلى ملاعب كرة السلة "في المستقبل القريب جدا" بعد تعرضه لأزمة قلبية الشهر الماضي.

وأصيب بروني (18 عاما) بأزمة قلبية خلال التدريب مع فريق كرة السلة في جامعة جنوب كاليفورنيا يوم 24 يوليو/تموز الماضي، ونقل على إثرها للمستشفى، حيث أودع غرفة العناية المركزة قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة بعد 3 أيام.

ونقلت الشبكة أمس الجمعة عن متحدث باسم عائلة جميس قوله إن المتابعة الطبية كشفت أن عيبا خلقيا بالقلب هو السبب المحتمل وراء الأزمة القلبية التي عانى منها بروني.

وأوضح المتحدث في بيان أنه "عيب خلقي على الصعيدين التشريحي والوظيفي، ويمكن علاجه. نحن واثقون من تعافي بروني بصورة كاملة وعودته لممارسة كرة السلة في المستقبل القريب جدا".