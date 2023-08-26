كان هدفا لبرشلونة وريال مدريد.. الأهلي السعودي يتعاقد مع الإسباني غابري فيغا

أعلن الأهلي السعودي -اليوم السبت- ضم لاعب الوسط الإسباني الشاب غابري فيغا من سيلتا فيغو بعقد يمتد حتى عام 2026.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أنهى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما فحصه الطبي.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

وكتب حساب الأهلي على منصة إكس: "الجوهرة فيغا بالألوان الأجمل، جوهرة إسبانيا سيقف يردّد النشيد".

وخطف فيغا الأضواء في بطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي، التي وصلت فيها إسبانيا للمباراة النهائية، وجذب اهتمام أندية أوروبية كبيرة ومنها تشلسي وليفربول ونابولي، وقبل ذلك ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وسجل فيغا 11 هدفا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ومنها ثنائية خلال الانتصار 2-1 على برشلونة البطل في الجولة الأخيرة، ليساعد ناديه في تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكان الأهلي قد عزز صفوفه خلال الفترة الصيفية الجارية بعدد من الصفقات المميزة، في مقدمتها الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والعاجي فرانك كيسي، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح دميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة في انطلاق مشواره في الدوري المحلي، إذ حقق العلامة الكاملة بعد أول 3 مراحل من المسابقة بالفوز على الحزم 3-1، والخليج 3-1، والأخدود بصعوبة 1-0.