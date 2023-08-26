شاهد- بيلينغهام يسجل مجددا ويقود ريال للفوز على سلتا فيغو بدوري إسبانيا

سجل الانجليزي جود بيلينغهام هدفه الرابع منذ قدومه إلى ريال مدريد وقاد فريقه إلى فوز صعب على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرابع لبيلينغهام في ثالث مبارياته في "لا ليغا" منذ وصوله إلى العاصمة مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني برأسية في الدقيقة 81، ليفكك صلابة سلتا فيغو الذي لعب بـ 5 مدافعين.

وتابع ريال صدارته للدوري بالعلامة الكاملة رافعا رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، بانتظار بقية مباريات هذه المرحلة وأبرزها مواجهة برشلونة حامل اللقب مع مضيفه فياريال غدا.

وعلى ملعب بالايدوس في فيغو، أهدر رودريغو ركلة جزاء "للملكي" بعدما تصدى لها الحارس إيفان فيار بالدقيقة 68، في حين تلقى ريال ضربة معنوية قوية بخروج مواطن الأخير فينيسيوس جونيور بالشوط الأول حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في فخذه، رغم تقارير إسبانية مبكرة أشارت لعدم ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة.

واستهل الحارس كيبا أريزابالاغا مغامرته مع ريال بين الخشبات الثلاث بعدما انضم إليه معارا من تشلسي الإنجليزي بدلا من البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب وسيغيب فترة طويلة، في حين تابع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الاعتماد على بيلينغهام كلاعب الرقم 10 وأثبت نجاعته التهديفية.

واعتقد سلتا فيغو أنه افتتح التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية بفضل مهاجمه الشاب النروجي يورغن ستراند لارسن، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ بسيط من قبل المهاجم على الحارس الاسباني.