شاهد- ثنائية ستيرلينغ تمنح تشلسي فوزه الأول بالدوري الإنجليزي

سجل المهاجم الدولي رحيم ستيرلينغ ثنائية ليقود تشلسي إلى فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه لوتون 3-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

وبدأ النادي اللندني المثقل بالعديد من إصابات لاعبين من الصف الأول موسمه ببطء بتعادله مع ليفربول وخسارته أمام وست هام 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن ينتفض بهدفي ستيرلينغ (17 و68) وآخر للوافد الجديد السنغالي نيكولاس جاسكون (75).

وحقق تشلسي -الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز رقم 11- فوزه الأول على أرضه في الدوري منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

ويعاني "البلوز" من العديد من الإصابات على غرار الوافد الجديد الفرنسي كريستوفر نكونكو، والألباني أرماندو برويا، والأوكراني ميخايلو مودريك، وكارني شوكويميكا الذي أصيب خلال الخسارة ضد وستهام.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل بهدف فردي رائع عندما توغل بالجهة اليمنى إلى داخل المنطقة مراوغا عدة لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة بالزاوية إلى يمين الحارس (17).

وأضاف الدولي الإنجليزي الثاني عندما وصلته عرضية من الفرنسي مالو غوتزو على باب المرمى تابعها في الشباك (68).

ولعب ستيرلينغ هذه المرة دور المموِّن بعد أن وصلته كرة رائعة فوق المدافعين من الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، فمررها سريعة لداخلها نحو جاكسون الذي تابعها من مسافة قريبة مفتتحا رصيده بعد وصوله من فياريال الإسباني هذا الصيف (75).