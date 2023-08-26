بيلينغهام يتألق بأهدافه ويكرر انطلاقة رونالدو المذهلة مع ريال مدريد

بعد تألقه مع ريال مدريد للمباراة الثالثة على التوالي، أعاد الشاب الإنجليزي جودي بيلينغهام إلى الأذهان بداية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الملكي صيف عام 2009.

وسجل بيلينغهام هدف ريال مدريد الوحيد في شباك سيلتا فيغو قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي جمعت الفريقين -أمس الجمعة- في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليقود "الميرنغي" لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات الثلاث.

وتربّع بيلينغهام على صدارة هدافي "الليغا" بوصوله إلى هدفه الرابع في 3 مباريات ليكرر نفس بداية كريستيانو رونالدو مع "الميرنغي"، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قبل أن يصبح البرتغالي في ما بعد الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفا.

وقالت الصحيفة "يعد بيلينغهام الركيزة الأساسية لريال مدريد مع بداية الموسم الجديد، وقد حقق بداية رائعة مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي".

وأضافت "رغم أنه ليس مهاجما، فإن اللاعب الذي وصل من بوروسيا دورتموند الألماني الصيف الحالي أصبح السبب الرئيسي لنجاح ريال مدريد الذي يتصدر جدول الترتيب بانتصاراته الثلاثة".

وبدأ عدّاد بيلينغهام بالعمل منذ الجولة الأولى حين هز شباك أتليتيك بيلباو في سان ماميس 2-صفر، ثم أتبع ذلك بثنائية في مرمى ألميريا على ملعب باور هورس في فوز 3-1 لريال مدريد، ثم هدف الفوز في شباك سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس الصعب.

وفعل كريستيانو الشيء نفسه عام 2009 حين بدأ بقوة مع ريال مدريد في حقبة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، إذ سجل 4 أهداف في أول 3 مباريات ساعد بها الفريق على تحقيق بداية جيدة.

في ذلك الوقت، هز كريستيانو رونالدو شباك ديبورتيفو لاكورونا من علامة الجزاء (حين فاز ريال مدريد 3-2)، وفعل ذلك مرة أخرى أمام إسبانيول (3-صفر)، ثم أحرز هدفين في مرمى خيريز على ملعب سانتياغو برنابيو (5-صفر).

وبفضل أهدافه الأربعة، اقترب بيلينغهام من تجاوز أفضل أرقامه مبكرا، إذ سجل 8 أهداف مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي 2022-2023 في البونديسليغا، وهي الحصيلة التهديفية الأعلى للشاب البالغ من العمر 20 عاما في موسم واحد في مسابقة الدوري.

وأتمت الصحيفة "في الوقت الحالي، يُعتبر بيلينغهام اللاعب الأغلى في ريال مدريد، وبدأت الصفقة تؤتي ثمارها مبكرا، وسيحاول اللاعب زيادة غلته التهديفية عندما يلعب ضد خيتافي السبت المقبل في أول مباراة له وللفريق على ملعب سانتياغو برنابيو".

وتعاقد ريال مدريد مع بيلينغهام يوم 14 يونيو/حزيران 2023 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، ويمتد عقده مع النادي الملكي حتى صيف 2029.