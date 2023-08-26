السعودية تستضيف السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) -اليوم السبت- إقامة كأس السوبرالأفريقية 2023 في السعودية في 15 من الشهر المقبل.

وقال الكاف في بيان، إن المباراة التي تجمع الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ستقام في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

وهذه أحدث الفعاليات الرياضية التي تقام في السعودية، التي ضخت أموالًا طائلة في الغولف وكرة القدم خلال السنوات الماضية.

وكان اتحاد لاعبي التنس المحترفين قد أعلن -يوم الخميس الماضي- إقامة البطولة الختامية للجيل القادم، الخاصة باللاعبين تحت 21 عامًا في جدة، بدءًا من العام الحالي حتى 2027.

وتنظم السعودية كذلك كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى كأس آسيا 2027.

وسبق أن استضافت المملكة أحداثًا رياضية، بما في ذلك كأس السوبر الإسبانية لهذا العام، والنزال بين أولكسندر أوسيك، وأنطوني جوشوا، على العديد من الألقاب العالمية في ملاكمة الوزن الثقيل، وذلك في 2022 وسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي، فيرون موسينغو-أومبافي، "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى أرض جديدة في السعودية، البلد الذي قطع خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف "كرة القدم الأفريقية في مصاف الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أن تكون الكرة الأفريقية، في عصر يتوجه فيه كثير من النجوم الدوليين إلى السعودية، جزءًا من هذا الحراك".

وقال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي، في البيان "تعاوننا مع الاتحاد الأفريقي لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة معه في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات، بما يتماشى مع شراكتنا الحالية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر".