الأعلى تاريخيا.. إنفاق قياسي لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الصيفية

كشف تحليل نشرته مجموعة "ديلويت" المعنية بصناعة الرياضة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهو مبلغ قياسي، قد يرتفع في الأيام المتبقية من السوق باتجاه كسر حاجز ملياري جنيه إسترليني.

وحطمت فترة الانتقالات الصيفية، التي بدأت في 14 يونيو/حزيران الماضي، الرقم القياسي المسجل العام الماضي (1.92 مليار جنيه/ 2.4 مليار دولار) وذلك قبل أسبوع على سوق الانتقالات مطلع الشهر المقبل.

وتخطت صفقتان حاجز 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) بانتقال لاعبي الوسط موزيس كايسيدو إلى تشلسي وديكلان رايس إلى أرسنال. ولم تتخط أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.

وأنفق تشلسي، الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقال ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو/آيار 2022.

وذكرت تقارير إخبارية أن حامل اللقب مانشستر سيتي دفع 69 مليون دولار للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول مقابل 97 مليون دولار ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 31 مليون دولار.

وأنفق مانشستر يونايتد 90 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم راسموس يولوند فيما تعاقد أرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافرتز مقابل 81 مليون دولار.

وضم نيوكاسل، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 69 مليون دولار والجناح هارفي بارنز مقابل 47 مليون دولار.