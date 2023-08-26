رياضة

احتفاء هندي واسع بالشاب براغناناندا رغم خسارته نهائي كأس العالم للشطرنج

راميشبابو براغناناندا حصل على فضية كأس العالم للشطرنج (الأوروبية)
26/8/2023

احتفت منصات التواصل الاجتماعي الهندية على المستويين الشعبي والرسمي بالنجم الشاب راميشبابو براغناناندا "براغ" بعد أن أبهر الجميع خلال رحلته في كأس العالم للشطرنج، التي وصل فيها إلى المبارة النهائية وحصل على الميدالية الفضية.

والتقى براغ النرويجي ماغنوس كارلسن في النهائي، وتعادلا في مباراتين قبل أن يتمكن كارلسن من اقتناص الفوز في الثالثة بعد إثارة كبيرة.

وكان براغ قد حظي بتشجيع واهتمام هندي واسع خلال البطولة، حيث تابع الشعب الهندي مبارياته باهتمام، عاقدين الآمال عليه بأن يكون أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يحقق لقب البطولة.

واحتفى الاتحاد الدولي للشطرنج بالنجم الهندي، وهنّأه عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) بفوزه بالميدالية الفضية، التي نالها بعد مسيرة مميزة خلال البطولة هزم فيها العديد من نجوم العالم.

كما حظي النجم الشاب باحتفاء واسع عبر المنصات التواصلية الهندية، حيث أكد مدونون أن الخسارة لا تقلل من إنجازه المميز وستكون بداية لإنجازات كبيرة تتوج مسيرته.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي "نحن فخورون ببراغ لأدائه الرائع في كأس العالم، لقد أظهر مهاراته الاستثنائية، وخاض معركة صعبة مع ماغنوس كارلسن، وهذا ليس بالأمر الهين. أتمنى له التوفيق في البطولات القادمة".

وكتب لاعب الكريكيت الهندي يوزفيندرا شاهال في تغريدة عبر حسابه "أبق رأسك عاليا يا براغناناندا، الوطن كله يفتخر بك".

كما حرص نجوم الشطرنج العالميون على تهنئة الثنائي كارلسن وبراغ بعد الأداء الرائع الذي قدماه خلال البطولة.

وكان النجم التاريخي للعبة الروسي غاري كاسباروف قد هنأ براغ عبر حسابه على إكس، معبرا عن إعجابه به وبمسيرته خلال البطولة، والتي لن تكون آخر محطاته في المستوى العالي من اللعبة وسيكون وجوده في المقدمة طبيعيًا خلال الفترة القادمة.

وكانت صور النجم الشاب مع والدته قد حظيت بانتشار واسع خلال البطولة، حيث أظهرت قلق والدته وتوترها خلال مبارياته، وفرحتها بفوزه.

المصدر : الجزيرة