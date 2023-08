احتفاء هندي واسع بالشاب براغناناندا رغم خسارته نهائي كأس العالم للشطرنج

احتفت منصات التواصل الاجتماعي الهندية على المستويين الشعبي والرسمي بالنجم الشاب راميشبابو براغناناندا "براغ" بعد أن أبهر الجميع خلال رحلته في كأس العالم للشطرنج، التي وصل فيها إلى المبارة النهائية وحصل على الميدالية الفضية.

والتقى براغ النرويجي ماغنوس كارلسن في النهائي، وتعادلا في مباراتين قبل أن يتمكن كارلسن من اقتناص الفوز في الثالثة بعد إثارة كبيرة.

Praggnanandhaa is the runner-up of the 2023 FIDE World Cup! 🥈 Congratulations to the 18-year-old Indian prodigy on an impressive tournament! 👏

On his way to the final, Praggnanandhaa beat, among others, world #2 Hikaru Nakamura and #3 Fabiano Caruana! By winning the silver… pic.twitter.com/zJh9wQv5pS — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 24, 2023

وكان براغ قد حظي بتشجيع واهتمام هندي واسع خلال البطولة، حيث تابع الشعب الهندي مبارياته باهتمام، عاقدين الآمال عليه بأن يكون أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يحقق لقب البطولة.

واحتفى الاتحاد الدولي للشطرنج بالنجم الهندي، وهنّأه عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) بفوزه بالميدالية الفضية، التي نالها بعد مسيرة مميزة خلال البطولة هزم فيها العديد من نجوم العالم.

We are proud of Praggnanandhaa for his remarkable performance at the FIDE World Cup! He showcased his exceptional skills and gave a tough fight to the formidable Magnus Carlsen in the finals. This is no small feat. Wishing him the very best for his upcoming tournaments. pic.twitter.com/KXYcFRGYTO — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2023

كما حظي النجم الشاب باحتفاء واسع عبر المنصات التواصلية الهندية، حيث أكد مدونون أن الخسارة لا تقلل من إنجازه المميز وستكون بداية لإنجازات كبيرة تتوج مسيرته.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي "نحن فخورون ببراغ لأدائه الرائع في كأس العالم، لقد أظهر مهاراته الاستثنائية، وخاض معركة صعبة مع ماغنوس كارلسن، وهذا ليس بالأمر الهين. أتمنى له التوفيق في البطولات القادمة".

Congrats to Magnus! Wouldn't be surprised to see these two across the board for a longer time some day… https://t.co/wvKyuBCl0i — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 24, 2023

وكتب لاعب الكريكيت الهندي يوزفيندرا شاهال في تغريدة عبر حسابه "أبق رأسك عاليا يا براغناناندا، الوطن كله يفتخر بك".

كما حرص نجوم الشطرنج العالميون على تهنئة الثنائي كارلسن وبراغ بعد الأداء الرائع الذي قدماه خلال البطولة.

وكان النجم التاريخي للعبة الروسي غاري كاسباروف قد هنأ براغ عبر حسابه على إكس، معبرا عن إعجابه به وبمسيرته خلال البطولة، والتي لن تكون آخر محطاته في المستوى العالي من اللعبة وسيكون وجوده في المقدمة طبيعيًا خلال الفترة القادمة.

Well played, Champ. You may have lost this game, but you have won a billion hearts. Congratulations for the stellar run at the #FIDEWorldCup and all the best for a glorious career ahead. #praggnanandha pic.twitter.com/gZwlFWuyvp — Achyuta Samanta (@achyuta_samanta) August 24, 2023

وكانت صور النجم الشاب مع والدته قد حظيت بانتشار واسع خلال البطولة، حيث أظهرت قلق والدته وتوترها خلال مبارياته، وفرحتها بفوزه.

Hold your head high Praggnanandhaa. The whole nation is proud of you 🇮🇳🫡@rpragchess pic.twitter.com/YqUAOiNl6u — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) August 24, 2023