أرسنال يسقط في فخ التعادل ومانشستر يونايتد يقلب تأخره إلى فوز مثير في الدوري الإنجليزي

سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع فولهام، الذي خاض الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين -اليوم السبت- ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين عاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام ضيفه نوتنغهام فوريست وخرج فائزا 3-2.

وأهدر أرسنال (وصيف الموسم الماضي) أولى نقاطه هذا الموسم، بعد فوزين على نوتنغهام فوريست 2-1، وجاره كريستال بالاس 1-0، قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل أمام مانشستر يونايتد.

وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، لم تكن قد مضت دقيقة واحدة حتى استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا خطأ دفاعيا ثم خروج حارس مرمى أرسنال آرون رامسديل من مرماه، ليسجّل من خارج المنطقة.

هدف مباغت من فولهام يفتتح به النتيجة من الدقيقة الأولى #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_فولهام pic.twitter.com/6Aa1pLmAb1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2023

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 70 ليحصل على ركلة جزاء، انبرى لها بوكايو ساكا مدركا التعادل، قبل أن يضيف البديل إدي نكيتياه الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.

وتعقدت مهمة فولهام عندما طرد الحكم مدافعه النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 83، لكن الفريق أبى أن يخرج خاسرا ونجح في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه البرتغالي جواو باولينيا في الدقيقة 87.

يونايتد يقلب ثنائية مبكرة

وعلى ملعب أولدترافورد، صعق نوتنغهام فوريست مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين سريعين في الدقائق الأربع الأولى، عبر مهاجمه القوي البنية النيجيري تايوو أوونيي الذي سار بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس الكاميروني أندريه أونانا ويفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين.

وسرعان ما أضاف المدافع العاجي ويلي بولي الهدف الثاني، مستغلا ركلة ركنية تابعها برأسه داخل الشباك.

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله للتعويض، ونجح صانع ألعابه الدانماركي كريستيان إريكسن في تقليص الفارق، عندما استغل مجهودا فرديا لماركوس راشفورد على الجناح في الدقيقة 17.

وبعد أن أضاع البرازيلي كاسيميرو هدفا محققا عندما لعب رأسية خارج الخشبات الثلاث، رغم أن المرمى كان مشرعا أمامه في الشوط الأول، نجح في إدراك التعادل بعد تمريرة متقنة من قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 52.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه إثر طرد المدافع جو وورال في الدقيقة 67، قبل أن يسجل فيرنانديز بعدها بـ9 دقائق هدف الفوز من ركلة جزاء إثر تدخل على راشفورد داخل المنطقة.

توتنهام يتابع بدايته الجيدة

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة، مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0.

وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون (الدقيقة 17) والسويدي ديان كولوشيفسكي (الدقيقة 63)، وبذلك رفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط.