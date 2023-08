كلوب يرد على أنباء رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

نفى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، ما يُشاع عن إمكان رحيل نجم الفريق المصري محمد صلاح، من أجل الالتحاق بركب النجوم المنتقلين -هذا الصيف- إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وأفادت التقارير أن نادي الاتحاد السعودي يحاول إغراء صلاح للانتقال إليه في صفقة قد تضاهي أو حتى تتجاوز ما حصل عليه النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار للانضمام إلى النصر والهلال تواليا.

ومدد صلاح -العام الماضي- عقده مع ليفربول لمدة 3 مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية -أوائل هذا الشهر- أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

لكن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، أكد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "محمد يبقى ملتزما مع ليفربول"، مضيفا "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".

وسبق لليفربول أن خسر لاعبين -هذا الصيف- لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد تواليا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة، أكد كلوب أنه لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقا إلى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفا "لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. وصلاح لاعب في ليفربول".

“It would be a NO”. Klopp, very clear on Mo Salah and Al Ittihad stories ⛔️🇸🇦

🎥 @footballdailypic.twitter.com/VcVUJUkPqw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023